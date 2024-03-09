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泰勒絲正在嗨唱 男友「低頭滑手機」挨轟

亞洲首富奢華娶媳 妻這條項鍊要價6000萬美元

旋轉的愛情（二八）

楊秋生

經過無數的陌生城鎮、看過無數的陌生人，眼前這位大學曾經與她同住四年的和善親密室友，竟也是如此陌生。

她心一涼，今後大概只能靠自己了。

「之璇，不好意思，我本來答應讓你住在我家，直到你都安頓好。可是我先生是個老美，老美不喜歡家裡忽然來個陌生人住下……但我已幫你找到一家願意將一個房間分租給你的小家庭，房間有點小，家具也很簡單，離我住的地方也稍微遠了一點。但是那家正是矽谷的中心，和所謂的黃金地段一般平均租金比起來，幾乎只有三分之二的價錢，最主要還包三餐。我先生說，可以讓你住我家一個晚上，我明天一早就帶你去看房子。」

不答應，不就是得露宿街頭了嗎？

她沒有選擇。

這家急需經濟來源的小家庭，供水、供電、供三餐。白天還好，到了晚上氣溫偏低，也捨不得開暖氣，葉之璇總要在棉被上加上大衣，才能睡得穩。早餐天天甜不死人的穀物加牛奶。她有乳糖不耐症，每次吃完早餐，一定跑去拉稀。她總這麼想，拉拉肚子可以清腸胃，還可以減肥，也許慢慢慢慢腸胃習慣了，也就好了。何況穀類加牛奶，和以前永遠是一片白吐司和一杯水有什麼不一樣呢？

中午多是不知道女主人什麼時候準備的不高明的三明治，即便如此，可能的話，她還是會回來將三明治吃掉。晚餐稍好些，然而一家四口再加上她，也不過三盤菜，害她每次都不敢多吃，只能多扒白飯。嚴重的油水不足，讓她每每饞得發慌，恨不得衝到餐廳去大吃一頓。夜裡她挨在小小的房間那張狹窄的床，常常覺得十分局促，上床的時候累到極點，卻總是難以入睡。（二八）

牛奶 租金 矽谷

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