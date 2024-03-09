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亞洲首富奢華娶媳 妻這條項鍊要價6000萬美元

黑色沼澤（四）

桑文鶴

我從小就話少，所以也沒有多少朋友，每天的生活很簡單，就是打工，然後回家照顧沈以寧。

這樣在外人看來如苦行僧般的生活，對我來說並非折磨。我讓自己的肉身忙碌起來，也自然不會有多餘的精力去胡思亂想。況且，我們兄妹之中，真正受苦的人是沈以寧。她原本是個愛笑愛鬧的人，現在卻被禁錮在一具死氣沉沉的軀殼裡。我盡量不去想在我出門打工的時間裡，她一個人躺在床上，都在想些什麼。

有一天，餐館很忙，等我結束了工作回到老屋，沈以寧還沒睡。她問我，能不能把她搬到我的房間裡，這樣她隨時都可以跟我說說話。然後家裡空出來能住人的房間，把它們租出去，這樣我也不用那麼辛苦。我說好。

第二天，我就去鎮上的複印店裡，讓店老闆幫忙製作打印出了幾十張傳單，分別貼在這附近的農貿市場，還有人流大的電線桿上。

等了兩個星期，才終於等來了麥阿東。

麥阿東好像不怎麼急著找工作，有很多時候，我都看見他無所事事地在鎮子上轉。然後等到太陽快落山的時候，他就慢悠悠地轉回到老屋，然後站在門口，慢悠悠地抽菸。

「哥，」有一回他叫我，「嫂子的身體是一直都不好嗎？」

我問他：「什麼嫂子？」

他指了指我和沈以寧的房間。

我笑了，但沒解釋。我說：「她以前身體是好的，就是後來出了車禍，才成這樣的。」

他點點頭，「那大哥你也挺不容易的。」

「你工作找得怎麼樣了？」我問。

「去轉了轉，沒什麼合適的。」他說，臉上是無所謂的表情。

「你想找什麼樣的工作？」我問，「也許我可以幫你打聽、打聽。」

「什麼都可以的。」他笑了，「我這個人很好奇，什麼都想試試，也算體驗不同的人生。」（四）

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