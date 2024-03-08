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旋轉的愛情（二七）

楊秋生

她被拋棄了，在舉目無親，凜冽的陌生城市裡。

地鐵，就在離她不過幾百呎的地方，對她來說卻像是世界的盡頭。

四周寂靜無聲，只聽到雪飄下來輕輕低語的聲音。她陷在一片黑暗裡，忽然看見高樓上的一盞燈亮了，像星星一般，一顆一顆都亮了。

終於回到學校的宿舍了，她感覺到身體整個麻木了，心裡只剩下一點點殘存的意識。

緩緩爬過樓梯，緩緩爬上床。她想，即使此刻她消失了，恐怕也不會有人為她掉一顆眼淚。

她聽到一個微弱的聲音說：再見了，我的愛。

然後，陷入一片黑暗之中。

時間就像火車依固定的行程，沿著軌道一成不變地前進著。

在葉之璇最無助的時候，最後依然只有遠嫁矽谷的曉娟伸出援手。

她沒法像曉娟一樣，找個老美先嫁了，但聽了她的建議，為了維持學生身分，申請了矽谷山麓社區大學冬季班，另外再到私人開的代碼專業訓練班上課。這是在高科技蓬勃發展的矽谷，最容易找到工作的變通方法。

過了一個極其清冷的感恩節之後，她帶著極其簡單的行李，隻身來到矽谷。她見到一年前先到矽谷的曉娟時，眼淚立刻決堤，像溺水的人，抓到一塊浮木。

她想衝上去，緊緊擁抱她。可是她立在那兒，完全沒有動──眼前的曉娟，和記憶中一年前的她，已經完全不一樣了。

勉強擠出來的笑容、僵硬的身體、疲憊的眼神，完全失去了往昔的熱情。這巨大的變化，讓她駭然。（二七）

矽谷 地鐵

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