我開始每天跟在老曹的身後，給他做任何看起來他要做的事，拿水桶、拿掃把。後來他問我：小孩，你有什麼事情嗎？

我說：我想請你給我弟弟看病。他看看我，我的淚水流下來。老曹用一種複雜的眼睛看我，老曹站在街上，街後面是一群像我這般年齡的孩子在跳猴皮筋兒。到細脖了，我跳到細脖了。紅偉大聲地宣告著，一邊催著把她的猴皮筋兒放在脖子上。

我還記得那天是個火燒雲的黃昏，大片大片的火燒雲落在大院的屋脊和門柱上，塗成一片猩紅的顏色。紅色並不是熱烈的顏色，因為我一直記得那個黃昏的悲哀。在我的眼裡，那紅色是悲哀的顏色，它在我眼中流淌、變形，好像我眼中流出的血色。它們那麼悲哀地流在一起，讓我想起那條遠方的江、遠方的石頭。我的淚水一直在流淌，我沒有哭，我只是流淚。那淚水，包含太多的內容，是任誰都不能想像的。

我不知站了多久，流了多少眼淚。我好像失血過多一樣，好像要昏厥過去一樣。

老曹拉著我的手來到家門。老曹走得很慢，他伸出手擦了擦我的眼淚。老曹的手很大、很溫暖，然而我並沒感到什麼。我已經忘了為什麼哭，我只是像一個哭得失去了全部力量的人一樣，頭腦昏沉。我唯一能做的，就是把身體放在拉著老曹的手上，任由他帶我去任何地方。

老曹帶我回到家。我們推開門時，小弟正在炕上坐著，瞪著一對驚恐不安的眼睛。（二一）