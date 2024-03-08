圖／王幼嘉

婉音表姊二十歲那年，還在師範大學念大二。她平常去做家教的那家女主人過生日，請了她去參加生日宴，地點是經爾路的一個酒樓。酒樓很大，婉音表姊去得晚，結果陰差陽錯地就進錯了包廂。就是在那個包廂裡，她遇見了那個叫滕勁坤的男人。

他大婉音表姊八歲，離過婚，沒有固定的職業。誰也說不上那個男人有哪點好，可婉音表姊竟然就那樣地迷戀上了他。保守的舅舅、舅媽本就不同意她在大學裡交男朋友，更別提是一個這樣的人。於是為了表示決心，她竟然私自辦理了退學，和姓滕的一起勇闖天涯。

舅舅、舅媽一開始報了警，想讓警察以拐賣婦女罪逮捕那個姓滕的。可警方輾轉聯絡到婉音表姊後，她卻在電話裡明明白白地說，自己是自願的，沒有受到任何人的強迫。婉音表姊早已成年，所以警察也只能對舅舅、舅媽好言相勸，讓他們家庭內部矛盾，還是內部好好協商解決。

可舅舅的態度很堅決，他抓過電話，對著聽筒那一頭的婉音表姊喊：「那你就死在外面吧，一輩子別回來了。」

這是一語成讖，在接下來的時光裡，婉音表姊的確是這樣做的，她再也沒有回過舅舅家。可舅舅不知道的是，在我和沈以寧十四歲那年的夏天，婉音表姊卻突然出現在了旅店的門口。

媽媽嚇了一跳，抓住婉音細細的手腕，問她這些日子都去了哪、過得好不好。婉音撒嬌似地抱了抱媽媽，說：「姑姑，我過得很好。我來看你的事，你不要告訴我爸爸。」

媽媽鬆開她，細細地打量她，她果然比上次見到時更美了。沒了窮酸女大學生的拘謹神態，現在的她穿著一身時髦的連衣裙，頭髮燙成了嫵媚的大波浪，脖子上戴著一條珍珠項鏈，手腕上戴著一只一看就很貴的手錶。

婉音表姊把手裡提著的東西遞給媽媽，「姑姑，這些東西是給你的。」媽媽猶豫著接過表姊遞過來的那個口袋，打開一看，裡面都是一些高檔的補品和她叫不上名字的熱帶水果。

媽媽欲言又止，這些東西都不便宜。那個時候表姊離家不過半年的時間，她是怎麼一下子有了這麼多錢？她是想問的，可她的目光躍過表姊薄薄的肩膀，看到了站在遠處的那個男人。婉音表姊的男人。

「他對你好嗎？」媽媽低聲問她，「你們在外面做些什麼，現在住在哪裡？」

表姊笑著說：「他對我很好，我們現在在外面一起做生意。」

「什麼生意啊？」我媽又問。

還不等表姊回答，從外面瘋跑回來的沈以寧見到了婉音表姊，她笑著跑過來。

「表姊，我可想死你了。」沈以寧用汗津津的胳膊環住婉音表姊。

「我也想你啊。」表姊笑著說，然後又騰出手來摸了摸我的頭髮，「還有你，以清。」

媽媽問她：「這次回來還走嗎？」

表姊點點頭，「我這次回來，就是想來看看你，還有……」她看了看我和沈以寧的臉，「我想帶以清和以寧去我那裡過暑假，也讓你輕鬆一下。」

媽媽吃了一驚，心裡還是有點不放心的，「你那裡？你現在在哪裡啊？」

「我在沁城。我們倆在沁城有房子。」她回頭看了看那個男人，又轉過身來，臉上帶著甜蜜的笑。

我看到媽媽的臉上露出了為難的神色。她相信婉音，可明顯是不相信那個男人的。

表姊笑著挽住媽媽的胳膊，「你放心，他不是壞人。他家就是雄山機械廠的。他爸媽還在那裡，如果有什麼事，也是跑得了和尚跑不了廟。」

媽媽還在遲疑間，有個跟我們相熟的街坊走了過來。見到婉音表姊，她自然地跟她打招呼，表姊也禮貌地叫那人「阿姨」。

幾乎這條街上的每個人都認得謝婉音。那之前的很多個暑假，她的身影一直出現在這小小的旅店裡。凡是見過她的人都說她漂亮能幹，一有空就來幫姑媽的忙，真是又貼心、又孝順。

也許是街坊突然的出現讓媽媽想起了那些時光，而她心中的婉音表姊也一直是個靠譜的人。況且，回想那個時候，媽媽的身體就已經不好。她也的確需要一些獨處的，無須擔心我們的時光來休養生息。就這樣，她在表姊的勸說和沈以寧的哀求裡，終於同意我們去沁城那裡玩一下。但走的時間不能太長，最多就一個禮拜，並且每天晚上都得給她打電話。

表姊同意了。我和沈以寧當即收拾了行李，跟著她和準表姊夫去了火車站。

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沒有麥阿東的那份房租前，除了在附近鎮子上的一個小餐館裡炒菜以外，我還在鄰街的超市當搬運工。但這兩份工作都做得不順，因為我總是記掛著獨自在家的沈以寧。中午的時候，我得騎著車子回去給她餵飯，她吃完了以後，又要幫她收拾排泄物、換衣服。這樣一來一回，就浪費掉了不少時間。老闆都有微詞，我沒有辦法回嘴，在老闆嘮叨的時候就只能忍著。（三）