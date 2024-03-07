一陣暈眩，葉之璇的臉倏地失去血色，幾乎暈倒在地。她以迅雷不及掩耳的速度偷換標籤，以為都隱藏得好好的，不會有人發現。是她太急切，也太疏忽了。和陳柏榮交往，從台灣到美國，一路順順當當，幾度熬了過來。從法國市場出來時，一度幾乎露餡，她終究還是過於自信，認為即使陳柏榮有所懷疑，只要更小心隱藏不再被發現，事情就過去了。憑著她的魅力，事情應該很快就會過去。

但是她沒想到，陳柏榮對她偷換標籤的反應這麼大，看著他寒著的一張臉、嚴峻的眼神，想要擠出她充滿蠱惑與嬌媚的笑容來化解，都困難重重。

陳柏榮站在雪地裡，陽光從後頭照過來，整張臉黑暗而陰沉。

愛情怎麼可能以金錢來度量或是交換呢？陳柏榮孤獨地杵在那兒，為他的愛情而悲傷，他再不想和自己和解。

他厲聲問道：「你還有什麼我可以相信的？」

葉之璇這才意識到，她的種種行為陳柏榮早看在眼裡，心知肚明，她毫無解釋的餘地。

她的眼淚從眼角緩緩流到嘴角。

晶瑩的眼淚再也不會打動他的心了。陳柏榮淡漠地看了她最後一眼，沒有絲毫的憐憫或者同情。

她的心痛起來，他轉身離去時充滿了鄙夷與輕蔑的眼神，將她的自尊踐踏在地。

一切都結束了……

她離開的時候，整個人都空了，像懸浮在空中的幽靈一樣，找不到去路。背在身上的皮包，感覺越來越重、越來越重，重得要把她拖住，再也沒有辦法向前行。（二六）