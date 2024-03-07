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白色小樓（一四）

南希

就這樣，她離開了所有人的視線，成功地遠離了過去，走向虛空，最後消失在茫茫人海中……

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據說她在德國的小公寓在一塊墓園邊上，很安靜。她說：「如果我死了，你不用覺得難過，我並不怕死！」

我當然明白，我的朋友！我只是為她的難過而難過。每一次看到她掙扎在傷痛中，我都會很難過。我一直為她擔心，不是孤獨、不是生病，也不是死亡。我只是擔心她不能和解，與家人、與生命、與世界、與上帝！

出國後，我又聽到她的訊息，有人說她去了南方一個小城，人不多，蔬菜新鮮、豆腐好吃；又有人說她一直在德國和兒子一起生活，但是在六年前就去世了。出事的地點在夏威夷，當天報紙說：六十九歲的Wu Jing於2013年5月29日，在夏威夷毛伊島三百英尺的懸崖底部被發現死亡。

似乎有通感，最後一個與她通話的還是老馮。當時他聽兒子講，媽媽前一段得了大病，剛好一點，就一個人去旅行。他打電話，她正在一列火車上。

他說：喂？你還在嗎？

她說在。

他說不能再這樣，必須要……

這時，一輛全速行駛的快車駛過了車站。隨後，這場吵人的喧囂聲減弱、消散。

她說：我聽不到。

他說：我該見見你。我想……

她說不。

他說：你病了，回來吧！

她說不。

他說回來治病。然後他再次沉默，她也沒說話，只聽著那邊微微加快的呼吸聲。

她說：我在路上。正在旅行。也許……（一四）

夏威夷 德國

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