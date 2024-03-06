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白色小樓（一三）

南希

就在這個小白樓裡，他們夫妻給老人送了終，又送走了出國留學的兒子。在機場，兒子跟他們道別，她以為兒子會跟她擁抱，他猶豫片刻，跑開了，又轉過身子喊了一句什麼。他們夫婦大聲應著「好！好」，實際上他們都聽清了，兒子說：你們不要吵架了！他倆都望著兒子的背影，不看對方。

從機場回來，他們把兒子的房間收拾了一下，被褥收到櫃子裡，房間收拾停當，他們夫婦在敞開的窗前坐下。她坐在兒子的床邊，手放在床單上。老馮點燃了一支菸，不吸，菸蒂變灰、變長。一天他都不曾說一句話。

現在只有他們倆，面對面，像很久以前那樣。窗外雲舒風靜，曉空時現月輝，時而有一絲清風吹進，帶來淡遠如煙的秋天氣息。她說，已經辦了退休手續。

「老劉已經離開我了。」老劉是她那個年輕的情人。她繼續說：我也要回南方了。老馮仍不說話，一連吸了七、八口香菸。每吸一口，香菸上的紅色火頭都要狠狠地後退一大截，菸灰翹在那兒，越拉越長。

吳菁仰起臉說：「我不是為了別人，才搬出去的。不管什麼樣的日子，我要重新開始了。老人走了、兒子走了，這裡再也不需要我了。這個白色小樓，對於我就像白色廢墟，我在這裡總是想起過去。」

空氣在沉默中漸漸堆積如山，重重硬硬地硌壓得人肩胛生疼。吳菁扛不住，就往外走。走到門口，又轉過身來，說；你要是身體不好，就給我打電話。

老馮把菸蒂埋進菸灰缸說：好。（一三）

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