圖／王幼嘉

有空房間出租的廣告打出去的第二個星期，我才終於等來了個靠譜的租客 。那人敲門的時候是下午五點，已是入冬的淳城，天色已經黑了。他站在門口的陰影裡，遞給我他的身分證，上面的名字是麥阿東。

他說：「叫我阿東就行。」又說他剛從楠城過來這邊。我問他介不介意房間裡沒有單獨的衛生間，他笑著搖搖頭，說只要有睡覺的地方就行。我帶著他參觀了二樓的房間，雖然我最近才剛剛粉刷了牆壁，可明眼人還是能看出來這房子上了年頭。而且，整棟房子背陰，見不到多少陽光。更要命的是，這房子的地段實在不算方便，離最近的車站也要步行半個小時。之前也來過兩三個看房的人，可都是轉了一圈，就沒了下文。

阿東四處看了看，臉上的表情讓我琢磨不透，後來他開口說：「那我租了吧。」我正怕阿東會開口壓價，他卻爽快地付給了我三個月的房租。

我一邊點著錢，一邊問他打工的地方在哪。他說他剛來淳城，先安頓好，過幾天再出去找工作。我借著屋裡有點暗的燈光細細地打量他，他很瘦，看起來比身分證裡的年紀還要再小一點。

我拿著錢，回到一樓去給沈以寧看。她笑了，她說：「哥，這下好了，有了這個收入，你也不用那麼辛苦地做兩份工了。」

我點點頭，看著陷進潮濕床鋪裡的她，我打來熱水，說：「小寧，該給你擦身了。」

沈以寧是我的雙胞胎妹妹。一年前，她出了車禍。因為她是肇事方，所以賠了不少錢進去。她自己在醫院裡躺了幾個月，結果還是成了個癱瘓。我打電話給她的前夫還有男朋友，結果前者說沈以寧是死是活，都和他沒有關係，後者則直接換了號碼。沒有辦法，我只能把她接回這棟老房子裡來。

這棟城鄉結合部的二層小樓是媽媽留給我們的，據說是姥爺留給她的房子。她在十年前就病逝了，那個時候，我們還不住在這裡。我在希城經營著媽媽盤下來的旅店，而沈以寧整天就是忙著談戀愛。她談過無數段戀愛，但找的男人在我看來都不怎麼樣。他們身上似乎都帶著某種相同的特質。

我們二十五歲那年，她結了婚，提著自己的一只旅行箱離開了我。兩年後又離了婚，帶著同樣一口箱子回來。後來，她又遇到了另一個男人，要搬出去的那天，她告訴一臉擔憂的我：「哥，你放心，他和以前的那些男人都不一樣。」

她收拾東西的時候，那個男人就站在旅館外面的那棵柳樹下抽菸。我透過旅店的毛玻璃向外望去，他似乎和沈以寧以前交往的那些男人沒有什麼區別，瘦高個、單眼皮、稜角分明的臉。他望過來的眼神很深邃，有探究的意味。但在沈以寧的眼中，那應該就是恰到好處的來自成熟男人的神祕。

我的心裡一動，突然想起了一個人。我提醒自己趕緊打住，那是一條危險的回憶之路，我最好不要輕易地走上它。

沈以寧和那人同居了好幾年，一直期盼著男人能開口提結婚的事。可對方一直不提，她著急了，偷摸著按照男人身分證上的地址，找到了那男人的老家，結果才發現對方早有家室。接下來就是沈以寧各種撒潑打滾地逼著那男人離婚娶她。她開始酗酒，喝醉了就摔了酒瓶，在屋子又哭又鬧。男人一開始還有耐心，後來也被她整怕了，趁某一天沈以寧出門的時候，男人帶著值錢的東西跑了，再也沒有回來。

某個下著大雨的夜晚，心碎的沈以寧開著男人留下來的那輛破車，上了環城高速，結果就出了事，撞上了對面車道的一輛車。對方受了重傷，一條腿廢了。警方在她的血液裡驗出了酒精的成分。她負全責。而她多年沒有工作，能依靠的，只有我這個哥哥。

為了幫她賠錢還有治病，我不得不把旅店轉讓。剩下的一點錢，我把這棟老房子簡單地修葺了一下，就帶她搬了進來。請不起保母，就只能由我照顧她。擦身、餵飯、伺候大小便，還要安慰她時不時就崩潰的情緒。她經常在我幫她清洗身體的時候哭，邊哭邊說：「哥哥，我對不起你。」

我說：「別說這樣的話。你我自打還是娘胎裡的一團肉開始，就一直在一起。你就是我，我也就是你。」

她點點頭，把臉扭過去，不想讓我看到她羞愧的神情和眼角流下的眼淚。

我望著她，在心底嘆氣。即使她已經變成了現在這副模樣，我還是不得不承認，她依然是我們中好看的那個。

我們倆雖是龍鳳胎，可相貌卻有天差地別。似乎還在娘胎裡，她就狡猾地吸走了父母基因裡所有的優點。她身材高䠷、皮膚白皙，還有一雙迷人的丹鳳眼。從很小開始，她的身邊就圍繞著不少追求者。而我呢，三角眼、黑皮膚、厚嘴唇，個頭要比沈以寧還低那麼一點。（一）