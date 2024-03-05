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旋轉的愛情（二四）

楊秋生

他沮喪地想，他一路呵護著的愛情，會是葉之旋算計過來的嗎？她還這麼年輕，手腕就這麼厲害？

愛佔便宜看來已不是葉之璇的第一次，當然，應該也不會是唯一的一次，甚至，也不會是最後一次。陳柏榮突然意識到了他對葉之璇已經產生了不信任感，乃至開始處處往壞處想。

這樣的愛情還剩下什麼？想到這兒，陳柏榮打了一個哆嗦。

葉之璇從出口出來，滿臉燦笑，陳柏榮的心幾乎要被融化了。一時恍惚，幾乎把剛才的懷疑與負面情緒推翻。

不，他甩甩頭，讓自己冷靜下來。隨即想著，葉之璇的燦笑，會不會也是一個面具而已。掀開了這層面具，葉之璇到底擁有什麼樣的真面目？

他面對了一個困難的處境。

這個約會還繼不繼續得下去？

「欸，好好玩，謝謝你陪我來。」葉之璇高興地說，「旁邊有個禮品店，我想去逛一下。」

「嗯，好啊。」陳柏榮隨口答應，緩緩跟在後頭。

禮品店的小物件設計得都很精緻，但價位也都偏高。

他看著葉之璇挑了一對耳飾，他不能不嘆服，葉之璇還是有她的藝術眼光，想像那對造型相當搶眼的鍍金耳環掛在耳上，在漆黑的頭髮裡若隱若現，將會營造出無與倫比的誘惑。他瞥了一下價錢，$15.99，不算貴。如果不是發生剛才買兒童票的事情，他或許會掏錢買給她吧？

葉之璇又轉到彩色小石頭區，慢條斯理地挑揀石頭，他乾脆跑去挑幾張風景明信片。（二四）

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