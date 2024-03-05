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白色小樓（一二）

南希

忽然，她說，不知道能不能寫完那個自傳。她面部掠過一絲悲涼。那是埋在她心底一般人不易察覺的另一面。

我心裡一頓，我很盼望著她寫完。

出院之後，吳菁開始一次一次地處理掉自己的物品。她的朋友會接到這樣的邀請：你過來看看，有沒有你用得著的？喜歡就拿走，剩下的我處理了。她的衣服、首飾、日常用品、擺件、紀念品、書籍、畫冊、書畫……我就從她家搬走過書、畫冊、掛了幾十年的一幅畫，順手還把朋友們給她賀生日送來的大蛋糕拿走了，直接拎到報社裡，讓同事分著吃了。

她屋裡漸漸搬空了。接下來她公公去世，緊接著是兒子出國。

走前兒子總不放心，冷不丁地問了一句：「媽媽，現在你還有什麼不快樂？你不愛爸爸嗎？」

對於他，比別人更加感到好奇，因為他總希望聽到一些更加有色彩的東西，更希望在爸爸、媽媽並不快樂的生活裡，看見他們有過絢麗的片刻。多希望他們曾經幸福過、歡樂過，哪怕只是一個短短的瞬間。但是，最終他還是一無所知。媽媽甚至沒有跟他談過這些。只知道他們是在1957年5月結婚的，連具體的日子都沒有記住。

他說：「媽媽，有什麼不好意思說的呢？」

她深深地嘆著氣：「有什麼好說的？我也不是一個浪漫的人，你父親他一直對我很好，很尊重我。但是，你看見了，我們在一起生活的日子裡，相聚少於分別，這些政治運動一個接一個，真的太痛苦了，不要說了……」（一二）

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