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空白的相簿（一八）

陸蔚青

媽寫「春眠不覺曉」，然後停下來，呆呆地看窗外，血水就在白紙上乾涸，變成紫紅的痕跡。風吹過來，平平的紙翹起來，翹成凹凸不平的形狀，好像一張慘白的臉上，有一道道血痕。媽的臉像白紙一樣白，媽彎曲的頭髮彎在臉上，好像一條條傷痕。我站在媽身後，順著媽的目光向前看，小河溝對面的蘆葦隨風搖晃，好像五月的黃花。

媽，我叫著，我的淚水流滿一臉。我不敢去碰媽的身體、媽的肩膀，自從我背叛媽媽之後，我再沒勇氣去擁抱媽了。

夜晚再次來臨，我躺下，不讓自己睡去。我硬撐著越來越硬的眼皮，我不敢睡、不能睡。我必須醒著，等爸爸回來，阻止他們再次的戰爭。這次，我要站在媽媽一邊，我要堅定地保護媽媽，我要象一個真正的大孩子，對父親的行為抗議。

我不知自己何時睡去。我醒來，是被驚醒的。

我聽到他們的扭打聲，我卻無力站起來。我使勁閉著眼睛，然而淚水洶湧地流出來。我咬住嘴唇，不讓自己哭出聲來。終於，小弟哭出了聲，他翻身爬起來，向站在地上的父母爬過去。我急忙坐起來，一把抓住小弟，他就要爬到炕邊上，他馬上就要掉下去了。

但是地上的人，他們還在扭打中，他們像沒看見、沒聽到一樣，他們是兩個忘記一切的動物。我抱住廖小三，我抱住他一直向後縮，我們縮到了牆角。我看見那黑暗中的兩個人像剪影一樣扭在一起。（一八）

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