陳柏榮想，如果有情人座，可能也不錯。

到了海軍碼頭遊樂區，發現旋轉木馬還是傳統的，便問：「都是孩子們坐的呢，你還要坐嗎？」

「那有什麼關係？我個子嬌小，老美也看不出我的年齡來。這正是我想要坐的，」葉之璇說：「不會突兀的。我上次和室友參加一個活動，我們兩個買票時，售票員自動賣給我們兒童票呢：」

「那你就買兒童票啊？」陳柏榮問。

「當然啊！是她賣給我們的，又不是我謊報年齡騙來的。」

陳柏榮看葉之璇說得理所當然，她的價值觀和態度再次震撼了他。秤的兩端再度上下擺盪。

陳柏榮忍不住想，葉之璇將來還有多少行為，會出乎他的意料之外？

葉之璇逕自買了票，坐上旋轉木馬。

他遠遠看著葉之璇，一圈又一圈地從他眼前繞過又消失，一切都像幻影，如此不真實。

他感到十分苦惱，他的思緒雜亂，轉來轉去，不由自主地墜入深思之中──葉之璇真的會是一個愛佔小便宜而遊走法律邊緣的人嗎？

之前懷疑與不信任的感覺又浮上心頭，他對自己這樣的感覺也不是很舒服，很想把這樣的想法甩掉，恢復到最早單純的喜歡狀態當中。然而他不能自主地胡思亂想，心頭一下熱、一下冷，把自己攪得好累、好累。事情的發生就像夢一樣如此虛幻，但卻又如此的真實，碰撞著他脆弱的心靈。

不真實，其實是源自於不踏實吧！他無法忘記初見葉之璇動心的那一刻，以及之後相遇暢談的歡愉。（二三）