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空白的相簿（一七）

陸蔚青

學這個有什麼用？爸沮喪地說。珍寶島那邊緊張了，同蘇聯的關係還不知道什麼樣。

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小花把口裡的東西放在媽媽準備好的筐裡，那東西蠕動一下，又動了一下。是一個貓仔！小花接著搬運她的貓仔，一共五個。個個都不一樣，有黃白條相間的、有白色帶花斑的，媽最喜歡黑白相間的那個，媽說她是小梨貓。

我們團團地圍著小貓咪，興奮地討論最喜歡的是哪個，我們忘記了父母的爭鬥。我們以為家庭就是這樣，每個家庭都會有爭吵。我們天真地以為爭吵過後，一切還像原來一樣，然而，其實，你以為這時已是最壞，並不知道所有最壞來臨時，我們是多麼希望過去的時日會重新來臨，在那個時候的我們，其實是多麼幸福。

當我同皮埃爾生活在一起時，他對貓和狗的興趣讓我回想起我的童年。我會經常講起我的青兒和花兒，但我從不講我童年往事。我避重就輕，我只記得某些平常事，我從不把所有事情連貫起來。

我在出國後，對自己的頭腦進行了大面積清洗。我把往事搬出我的大腦，讓大腦裝進這個新環境的信息。這好像我把陳年老貨搬到地下室，讓新家具擺上一樓。然而有一天，我會甦醒，會回憶童年，會重新摸回地下室，發現我生命的來源和線索。我突然發現，原來所有的傷痛還在，只是如今我已經能打開它並小心地觸摸它。那所有的過往不再真實，因為歲月變得虛幻，好像月夜下的大海。

媽媽用針在手指上刺一下，再刺一下，手指就慢慢流出殷紅的血珠。媽用那血珠在白紙上寫字。（一七）

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