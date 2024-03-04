圖／123RF

庭均穿著步鞋，踩在那灘水上。她來回走動，水印就隨著步鞋在地上留下印跡。後來她又走回那灘水上，靠著RBC。

她久久沒說話，RBC震動著。

「快畢業了。」

「我已經沒有幾個晚自習了。」

「我知道這樣，我知道，我說……」

「我真的很珍惜每個站在警衛室門口等車，然後跟他聊天的記憶。」

庭均又開始來回踱步，走回RBC旁邊，他們共處在黑暗中。

「我其實知道我該怎麼做。」

然後庭均把水塔房門打開一點縫，發現透進來的光不夠，所以又把門關上。然後拿出手機，打開手電筒。

她蹲下來，盯著地上的水看了一下，然後用手蘸了一點水，在牆上寫字。她每寫一畫就要蹲下來蘸水，總之照著水塔的光，她寫完了字。

「我應該好好畢業。」她走之前說。

1.

RBC的水位低於原本的一半了，內裡空氣的聲音已經比水聲還要大。補給裝置停擺了，自動補水裝置是為了自然蒸發的水而設置的，也許它也有它的限制。

庭均打開門走進來的時候，外面天氣很好，光非常強烈，是RBC搬入之後從來沒見過的。水塔房裡的溫度也比平常還要高。

她把門關上，水塔房又黑暗下來。

她不說話，RBC就聽自己的聲音，水進水出。

整節課這樣過去，下課鐘響的時候，庭均還沒走。

她說：「有學妹去邀他了，她說他會來。我接下來整個禮拜晚上都要留下來彩排。」

「我跟禎頤說了這裡，我沒說具體的位置。我說我有個祕密，我說在屋頂，我說他可以找。」

下課了，聲音很遠，但是整間學校都走動起來。很遠，人們在說話、在笑。只是涼水的水從RBC的冷水管流出。

「已經很好了。」庭均說。

「是嗎？」RBC說。

庭均上課鐘響之後就走了。

1.

水冷式冷氣會因為過熱而停止運轉，但是幾個小時後，會有人發現並嘗試重開，水冷式冷氣就會因為已經冷卻下來而繼續運轉。

水冷式冷氣沒在運作的時候，RBC整個都停了下來，沒進沒出。如果沒有運轉的話，RBC就不是冷卻塔了。會是金屬筒，會是管線的組合，會是廢棄物。

RBC的水位很低，但是沒有觸發任何警報系統。水一滴一滴漏掉。

地上都是水。

水塔房安靜下來，因為水冷式冷氣又停擺了。

磁磚今天又裂得更多了，老鼠爬過。也許有螺絲從驗收那天就沒拴緊。

浮球的鏈子連著水塔內壁的頂部，它懸在空中。

後來又有人打開了冷氣。RBC又活著，但是活著讓RBC越來越靠近無水的時刻。

0.

今天學校應該周期性地沒人，但是從下午開始，學校就很吵。

水冷式冷氣又停擺了，但是沒有人發現。

防藻丸已經露出水面。

RBC聽著，今天天氣應該很好，水塔房裡的溫度比較高。音樂和鼓噪聲從很遠的地方傳來。

有人走來。腳步聲沿著鐵皮屋頂，慢慢往水塔房靠近。

不是庭均，庭均總是穿布鞋，而且腳步很輕、很快。

有人轉動喇叭鎖，但門沒有開。門沒有上鎖，但總是有點卡，打開時會發出「匡噹」的聲音。門打開了。

0.

禎頤一打開門，地上的水就漫出來，沿著鐵皮屋頂的波浪往下流。他低著頭走進水塔房，然後把門開著。那就是個被水塔佔滿的房間，接著管線、馬達，房間角落有個裝著風扇的窗口。

沒有霉味，就是悶熱。他把門關上，摸索到門邊的燈。長條燈亮了起來，青白色的光。

禎頤一下子就看到牆上的字。用帶灰塵的水寫的，水乾掉後字就留在牆壁上。

它寫著：發現我。

每個字都是人臉大小，一筆一畫方方正正。

禎頤皺眉，閉了閉眼。然後他睜開眼，看著滿地的水。

他又看看自己的襯衫和西裝褲，太久沒穿私人正裝了，燙平花了些時間，不過早已磨損的皮鞋倒是沒什麼關係。

他走到水塔後面，發現塑膠管有很小的破洞。老鼠什麼都咬。管壁很厚，所以實際咬穿的部分很少，水就從那裡滴漏出來。

他蹲著思考，還是站起來，頭不小心碰到了天花板。他扶了一下水塔，居然沒有滿手灰塵。

他又看一眼牆上的字，一擦，灰塵就隨著一點白粉往下掉。

禎頤於是拿手掌下半部擦過那些字，直到牆上只剩下一些灰跡。

「就說是巡邏時發現的異狀吧。」他對自己說。

然後關了燈。

「還是算了。」他說。

禎頤開門離開了。

虛數i.

那個人離開之後，RBC的水漏光了，內裡只剩潮濕和附在壁上的一點水滴。防藻丸在底部，浮球懸在空中。

空空的，RBC不是水塔，只是塔，但是沒有人會用「塔」稱呼金屬筒。它本來就是金屬筒。

「是嗎？」RBC說。

外面又安靜了。（下）