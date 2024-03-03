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中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

「北京能讓中國車在美熄火」 雷蒙多發言遭網友嘲諷

白色小樓（一○）

南希

我說：你說話跟文字很不一樣。

她說：我很不願輕易寫字，紙和字，對我很金貴。那些聊天的家長里短的話，我從不寫在紙上。寫信，也是一樣。寫家常，我寧可打電話。還有另一個緣故，我們在牢房裡缺紙，需要的時候還要跟獄友借，所以就很省，十句寫成一句。

吳菁的字趴著，擠擠挨挨的，幾乎可以想像成她在獄中的樣子。躲在角落裡，遠離牢房裡的干擾，和獄警的監視。

但是老劉的信，字很蓬勃、很精神。對方顯然與她個性不同，舒開手腳，頂天立地，自由奔放。我不能相信，這是一個六十歲女作家的情書。即便在當時八十年代，治安人員還經常在大街上盤查人，或在街道和公園的靜僻處「抓流氓」。曾幾何時，抓流氓，在大街上遊行的事，並不遙遠。那時有家室的人，還沒有「小三」之說，只有「思想作風問題」，但卻是極要命的「問題」。

這些信，看不出年齡、看不出身世，一派天真爛漫，像一對天真少年的戀人。在她接近六十歲的時候，一位年輕得多的情人向她跑來，這種狀態倒置在她的耳順之年，我不知幸還是不幸？

她毫不避諱地談起信的主人，她的新戀人：「他比我小十五歲。我已經六十了，我不知道這一生會不會真正愛上一個人。可是我遇到了，他是我的作者，我想聊天的時候，他都在聽。他說，我一生是一部非常傳奇的小說。」

她微微提高了聲調，顯得異常興奮：「我不知道人到六十歲戀愛的樣子，可是我們倆愛得厲害，我們看對方時，各自眼裡都會冒火花。」（一○）

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