他默默地從皮夾裡掏出一塊錢，放在葉之璇原先放的兩個銅板上面。

葉之璇沒有回頭，逕自往前走。陳柏榮不知道她要往哪兒走，沒有立刻追上去，只是慢慢地跟在後頭。

看著葉之璇的背影走遠了，陳柏榮想起她那回從包包裡拿錢出來過度的謹慎態度，覺得葉之璇似乎把錢看得很重。把錢看得重未必是壞事，但若善待自己，對人卻苛刻，就不是他所喜歡的特質了。他感覺他們之間有了距離，這是對金錢的態度與價值觀的不同嗎？他忖度著，如果葉之璇真如他所想像的，那她胃口時大時小、小費斤斤計較，都有了合理的解釋。

想著、想著，他的心沉了下來。

這是心靈的距離呀，比他看得到的葉之璇走遠的距離還要遠。原本只是心裡頭一丁點的陰沉感覺，現在連腳步都沉重起來。

天空下起了薄雪，飄到他的臉上，清冷孤寂的感覺鑽進羽絨衣，冰涼冰涼的，直透心扉。

葉之璇已經遠在天邊。

街道上熙熙攘攘的人群，景致如常，但他卻覺得如此陌生。

這也是愛情的滋味嗎？原來愛情不是純粹的，也不是只存在著甜蜜與歡愉，是夾帶著複雜的人性與考驗的。他這才明白，原來愛情是奢侈的，愛情是有負擔的，愛情也會是飽含苦楚的。

他忽然想起倩倩，那天在咖啡 屋，倩倩不悅地說：「你喜歡上了葉之璇是嗎？她只是一個copycat，一個心機女，你最好遠離她一點。」

他當時生氣倩倩那陣子幾度貶抑葉之璇，那天甚至好端端地誣衊她，兩人吵了起來，導致最後不歡而散。倩倩家境好，難免帶著些許嬌氣。但也因為生活無憂，沒有太多的心思。現在回想起來，倩倩也許不是無的放矢，而是那時已感覺出了什麼吧。

葉之璇，高冷帶著淡漠的臉幾乎是她的註冊商標，唯有與他共處時，才顯現特別的熱情。（二○）