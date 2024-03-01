他們在思想上的分歧如此深遠，連這樣一段綿延數十載，其中鐵窗生涯佔了半數的婚姻生活都無法化解。在同床共枕，分享了對哥德、巴爾扎克和老子的研究、坐牢二十載和培養一個孩子的數十年之後，他們仍然在吵嘴。

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後來，他們搬進了白色小樓，樓前有一排剛栽種的楊樹，一切都很新，白樓白得刺眼。

他晚上回家的時間越來越遲，他要抓緊時間，把二十年沒有來得及做的事情做完。他果然做了，做出了大動靜──馮大詩人已成為馮大作家，發表了一系列爆炸性小說，後來被安排在高位。他比原來的名聲更大、官職更高，更加成功。她也曾因為一系列震撼性小說而重新出現在人們的視線。

吳菁說，對外人，他又回到了炙手可熱的狀態。很多人來找他，我給他們開了門，沒說話，就進了偏屋，再沒有出現。人們以為我是他的祕書或保母。她的話裡有些疲倦的平靜和惋惜，她覺得丈夫應專注寫作，遠離名利場，以免再次引火燒身。

只有兒子，對我們是一樣的愛，他愛媽媽，也愛爸爸。他看到我們的時間，比我們彼此見到的時間更多，因為我們有限的假期，都是分別從不同的地方來看他。我們彼此，卻越來越陌生。

那個讓我愛慕的年輕作家，遠去了。走來的是一個彎腰駝背、一臉麻木，愛嘮叨的、滿腹怨言，背地裡痛恨每一個朋友的男人。我當初為什麼看上他？他也是這麼想，睡在我身邊這個頭髮稀疏、愛嘮叨的瘦女人，她是誰？

很快，我們就分居了。我以不打擾他寫作為名搬到了偏房，他搬進書房，整夜抽菸熬夜寫作，大屋留給他的老父親和兒子。平日各自關門，窄小的樓道因採光不好而顯得更陰沉。整日除了老人家的咳喘聲，就只有老馮和他父親偶爾的低語。

戰爭停止了，他們不再爭吵。小白樓裡的空氣越來越沉悶，牆上出現一些不明的藤蔓隨處攀爬，又爬上屋背，迅速蔓延，幾可代瓦。那些滋生著觸角的衍生物，悄無聲息地佔領了各個角落。（八）