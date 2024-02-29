「所以人生走至盡頭，並非真正的死亡，唯有被遺忘才是死亡的終點──這讓我重新認識生與死、原諒與放下。我們所愛的人從來沒有真正離開過我們！」

陳柏榮興味盎然地看著她，說：「十二點多了，要不要吃點東西？」

「好啊。」

他們這次選了一家越南 麵店，葉之璇點了小碗的越南米粉，陳柏榮除了點大碗越南米粉外，還叫了一份春捲。

點的餐都上來後，陳柏榮夾了一個春捲給葉之璇，「你嘗嘗看，和我們吃慣的春捲不一樣。」

「很爽口呢。」

「對呀，越南料理有他們自己的風味。越南曾經是法國的殖民地，法國文化不少滲入越南。他們的咖啡 豆和『的骰』的滴漏式咖啡壺都很獨特，你要不要叫一杯？」

「啊，我都不知道越南還產咖啡，那一定很特別。但是我怕喝了晚上睡不著覺，還是不要好了。」

「那我自己點一杯。」

兩人吃完，陳柏榮按照個人點的分攤。

「你小費怎麼給得這麼多？越南麵根本沒什麼特別服務的，通常不是一人給個兩毛五就好了嗎？」葉之璇看陳柏榮給了兩塊半小費，嚇一跳。

「也不算太多，正常啊。」

「不應該給那麼多的，小費文化是服務好表示感謝而來的。」葉之璇埋怨地說：「這種店哪來的服務，就是端上一碗米粉而已。你看，連筷子、湯匙、紙巾也都是自己拿，你這樣讓我很難給小費──我們每個人吃越南麵都是給兩毛五的──你這樣，小費不是太容易賺了嗎？」

「他們基本工資 非常少，就是靠小費養家活口的，我願意多給一些小費。」陳柏榮耐心地解釋。

葉之璇臉上明顯寫著「不高興」三個字，勉強擺上兩個銅板，拎起包包起身就走。

陳柏榮剛才的好心情突然消失殆盡，悶悶的，一顆心往下墜，像從懸崖掉入深谷。（一九）