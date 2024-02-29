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布幕一拉開，舞台上出現一個幽暗的大廳，裝潢優雅卻帶點陰森。大廳中間有個像祭壇一樣的東西，原來是男主角保羅把亡妻瑪麗供在客廳裡。

保羅的女僕說，保羅和她居住的城市一樣，都在膜拜過去的美麗。

訪客瑪麗埃塔來到保羅家，模樣和保羅的妻子瑪麗非常相似。瑪麗埃塔和保羅聊天、唱歌，陷入曖昧。

瑪麗埃塔離開的時候，把傘忘在了保羅家。

保羅一邊被瑪麗埃塔吸引，一邊覺得對不起亡妻瑪麗。短暫的交會勾起的激情足以讓保羅內心充滿誘惑和愧疚，令他走向瘋狂。

保羅在痛苦中陷入幻境，接下來是一連串列保羅想像中的事，還有觀眾不能確定是否仍是保羅想像中的事情。各種事件交織在一起，把觀眾也帶入迷幻錯亂中。

台下，文森看著康果爾德的第一部歌劇 《死城》，本想對自己說：「很震撼，可以再看一遍。」卻馬上接下來對自己說：「也許不會再看了。下一次再上演，我可能不在了。」

文森這才意識到，他是第一次有「不會再看了」這個念頭。活得長的人，往往以為自己還會活得更長。

文森看戲的同時，也進入他自己的夢境。

台上台下都是戲，戲裡戲外都是夢。

康果爾德寫《死城》的時候是二十三歲，文森第一次看歌劇的時候是二十三歲。

文森想起看過的無數歌劇、自己在歌劇內外的生活。那些似真似假、戲裡戲外，癡狂迷惘的片段。

文森看歌劇，從仰望人生、遙望世界，到回首往事、陷入內省；看著和自己類似的經歷一幕幕在舞台上展現，聽著自己心中的旋律一陣陣從舞台上飄來，發現不知不覺已經過了六十年。

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文森看的第一部歌劇是莫札特《費加洛的婚禮》。

在這之前，他聽過很多次唱片。有段時間，他一聽到戲裡年輕男僕凱魯比諾唱的〈情為何物〉和〈我不知道我怎麼了〉，就渾身發抖、心跳加速。

「這正是我的感覺。」十八歲的文森想。「文字描述心情，音樂又描述了文字。雖然文字內容表達了飢渴的情緒起伏，音樂卻能把心填滿。太妙了！」

文森發現，任何的渴望、哀傷、痛苦，都能在美麗的音樂中化為烏有，留下淡淡的喜悅和深深的寧靜。

文森開始走動歌劇院之後，很快就把莫札特由達‧彭特寫詞的三部歌劇都看了。除了《費加洛的婚禮》，還有《唐喬凡尼》和《情人學校》。

《唐喬凡尼》從來不是文森喜歡的故事，但音樂卻是他喜歡的。就憑音樂好，他看了三次。

至於《情人學校》，文森一點都不記得內容和歌曲，只記得它也屬於莫札特和達‧彭特的合作項目。

莫札特的其他歌劇文森看過許多，但是唯一記得的只有《魔笛》。《魔笛》裡面唯一記得的只有夜后和那個捕鳥人的二重唱。文森有時心血來潮會放來聽，聽了總是很愉快。

在文森的印象中，莫札特的音樂沒有不好聽的。文森看莫札特的歌劇，從頭到尾都很享受，從沒有想提早離開或問自己為什麼要來的情況。

有一些歌劇，基本上只有一兩首招牌歌。普契尼的《賈尼‧斯基基》、董尼才第的 《愛情靈藥》、威爾第的《艾伊達》都屬於這一類。文森很確定，這些歌劇他都不會再看第二次。

還有些歌劇，文森僅僅是想把它們從「必須完成」的清單上劃掉而已。這些多半是他從小就聽過的劇名。

普契尼的《波希米亞人》和《托斯卡》、羅西尼的《塞維亞的理髮師》、威爾第的《茶花女》，文森都是在下班後去看的，每一次他都睡著了。

終於有一天，文森把清單拋棄，自由自在地從自己喜歡的作曲家裡面挑選劇目。

從學生時代購買學生優惠票或站票，到後來上班以後買了前排的座位，再到成為世界各地若干歌劇院和音樂節的成員，文森看過數不清的歌劇。無論身在何處，文森一走進歌劇院，就感到賓至如歸。但是他知道，家不在建築裡，家在音樂裡。戲像浪濤，音樂卻像流水。

文森覺得，他的心在水上漂啊漂，總有一天會停下來。（上）