與我們女監相隔一張鐵絲網，幾十米開外，他在男監放風的院子裡站著。帽子和身上的積雪，說明他已在雪地裡站了不少時間。

我臉上習慣的漫不經心變成了驚詫。

老馮！

他老了、胖了，大概不是胖，而是飢餓帶來的浮腫──我們幾年沒見了，他完全是一個陌生人了。

老馮的確是在等我。剛轉到新的監獄 ，在犯人們下車排隊的時候，他就在女隊裡發現了我。同案的人羈在一個監獄，不論多少年、多少次轉獄，都應該關在一處。一旦看到我，他激動得不得了。等我，就成了他的行動目標。每次放風，他都等在那裡，只為看我一眼。可是我不知道，他也不願別人知道，從而給我帶來麻煩。

我隨著隊伍走到拐彎處，離他最近的地方。他笑了笑，渺然而無稽。

他那個站立的姿態，讓我的心裡隱隱作痛，就像接上了陰陽兩極。

我不能說話，我只能裝作不知道。

他是我已然中止的正常生活裡，有著千絲萬縷關聯的人啊！

雪花化成了水氣，臉和眼睛都濕了起來。

我覺得有一股溫熱，緩緩流進心裡乾澀的那一塊地方。我清晰地聽見了水流過龜裂的心肺時，發出的嘶嘶聲響。

當天夜裡，我又夢見了那個沒有面孔的人。我沉浸在這奇妙又莫名其妙的夢境──暗夜裡的一切，都是與眾不同的。沒有面孔的人說話了，他語氣平靜，略顯沙啞，此刻卻隱含著神祕和誘惑：「活著！」這使我相信，他就是老馮。

1961年，牢房很多人死了。每月十八斤的口糧，降為每天小七兩，每月不足十四斤。

他怕我餓死，於是要天天看見我才作罷。（六）