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早飯後，簡妮依然坐在陽光房裡，手中拿著一本書，眼望窗外，心卻不知在何處飄蕩。最後，終於等到了季仲林的電話。

「簡，起來了啊。早上怕你昨晚太累，就沒叫醒你。早飯吃了沒？是這樣啊，那些昨晚來參加婚宴的幾位老朋友好不容易聚在一起，想要打二十七個洞，再一起吃個晚飯。對不住了，今晚，你讓劉姨給你做幾個小菜。晚上若睏了，就先睡吧。明天一整天我都會在家陪你。好不好？」

他一逕滔滔不絕地說著，並無問詢的意思。簡妮漸漸覺得自己越來越渺小，簡直不值一提。她靜靜地聽完他的表述，輕輕應道；「好啊，那你自己好好去玩吧。」

簡妮放下電話，幾乎想仰天大笑一聲，嘲笑自己太過癡狂；也許更該哭一場，可是哭給誰看呢？這裡無人真正介意。

幸好自己那兩件行李還未完全拆開，分分鐘就能轉身離開。她不願獨自在一個空蕩蕩的陌生屋子裡再次等待。

一個小時後，簡妮將兩大件行李拖到門外，那輛出租車 已在門外等候。她朝著趕來阻攔的劉姨擺擺手，「我已留下一封信在客房桌子上，你轉交季先生吧，謝謝你。」然後她轉身離去。

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「我已留一封信在房內，劉姨會轉交給你。我們下星期約個時間，在民政局見吧。」給季仲林發完微信 後，簡妮就關機了。那封信說得足夠清楚，無須贅言了。不必當面對峙，也避免撕破臉皮。平生最怕吵架了。

季先生，我如今已知自己絕不是你想的那杯酒，你也並非我要的那杯茶。自然我們是喜歡彼此的，但做朋友可以，成夫妻卻不合適。也許可以彼此遷就，可是為什麼要妥協？我們連最基本的信任都欠奉，骨子裡其實是陌生人。保持一段距離相處尚可，風花雪月無關痛癢，會很舒服；過於靠近的煙火人生，自然會觸碰到對方的軟肋，刺痛彼此。

說到底，我們並不相愛。所謂「結婚後從此幸福地生活在一起」（Get married and live happily after），恐怕只存在於珍‧奧斯汀的小說裡罷了。

其實我對婚姻並無太多奢望。自己的父母打鬧冷戰多年，母親的怨懟、父親的離心，古老的故事，沒有絲毫新意。在我八歲那年，他們終於離異，未嘗不是好事。

幸好我有外公、外婆的垂憐，護我於他們的羽翼之下，他們的慈愛與真心無可比擬。外公、外婆是老派人，相互扶持、彼此尊重，平淡一生。

婚姻於人而言，應是相愛為本。我原以為兩人以喜歡始，順其自然，結為連理便可終成正果。無人可予我告誡，大概說了我也不會聽。如今自己落入此番境地，也是上天對我自把自為、自大狂妄的一種懲罰。

我們分開吧。只有一張紙的婚姻沒有意義。

劉姨看著手中未曾封口的信，輕輕嘆一口氣。可惜了，這樣斯文乾淨的女孩子。其實這世上不會有一個女子可以進入季生的心裡的，他早有他屬，所需要的只是一個屏障罷了。

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第二年初春，天井外弄堂盡頭那株經年白玉蘭樹的枝頭，嬌柔的白玉蘭已然綻放，隨風飄來微微清香。風吹樹梢，光影搖曳多姿。屋簷下的風鈴輕輕敲擊，叮咚作響。樹上鳥兒喃喃低語，時斷時續，宛如家常閒聊。真是人生好時節，但簡妮卻又要離開了，去英國再讀兩年書。是逃避麼？她也不知。

這次，她將自己的這套石庫門老房子，租給了一對來自西安的新婚夫婦。兩人做建築與舞美設計，特別喜歡石庫門房子的獨特韻味。房子契約三年，依然託付婉清代為照料。

簡妮在英國倫敦藝術大學坎伯韋爾學院修復專業，研讀一年書籍修復碩士預科並一年碩士學位。在此期間，可以去各個博物館 、圖書館以及學院實習，至於畢業後是留還是回，屆時再說吧。

與季仲林的一段姻緣恍若一場短劇，如今彷彿已消失得無影無蹤。大家都是進退有序的成年人，不會撕扯得太厲害。大概是不夠愛吧。揮揮手，惟留下字面上的印痕。

簡妮自覺依然年輕，仍然相信在世界的某個角落，依然有另一半的自己在等待，也許有緣終可相逢。畢竟如果沒有愛情，人生將會變得多麼無趣。即便幸福快樂虛幻若風，即便心痛傷感長伴左右，只為有愛的執著，人生方有些意趣吧。雖然常常會獨自神傷，也自有美麗動人之時。幸好，她的心依然是柔軟的。（下）