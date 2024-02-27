初遇葉之璇時的驚艷、雨天的邂逅、拌麵店大快朵頤的甜美滋味、咖啡 屋的心靈暢敘，無不充滿青春氣息的流麗情境，一直像一束光，為他建構了一個美麗的未來。久別重逢的喜悅、日漸炙熱的戀戀不捨，讓他只想擁有她。

然而隨著葉之璇來到美國，幾次相處，他感覺葉之璇似乎和他之前的印象有些不一樣。葉之璇精緻的走在時尚前端的裝扮，益發凸顯她獨特的韻味，較之前更讓他著迷。但兩次觸摸到新衣服未拆標籤的記憶，老是冒出來困擾著他。

葉之璇時大時小的胃口也讓他疑惑，分明進入英國文學的專業領域，卻沒再聽到她談及任何與文學相關的內容，完全看不出之前她對文學的熱情。與她談起日常相關的時事，也都像是一無所知，甚至漠不關心的感覺。他才意識到，他根本不了解葉之璇。

他感覺到他們之間像是起了一層霧，連輪廓都變得模糊不清了。

此時當他看到眼前絨毛帽子下葉之璇楚楚可憐的小臉，在冰凍清冷的雪地上像瓷一般透白，陳柏榮的心又動了。

擅於偽裝的小女人，唉，他嘆了一口氣，走上前去。

「冷嗎？」他問。

她點點頭，「就是想出來走走。」

「有想去的地方嗎？」陳柏榮問。

「我們去看電影好了，說了幾次要一起看電影的。那麼冷的天氣，電影院 裡頭暖暖的，還飄著爆玉米花的奶油香，是一種享受。」

「那，最新的電影《最黑暗的時刻：黑暗對峙》怎麼樣？有興趣嗎？」

「這部電影和戰爭有關係吧？女生都不喜歡看戰爭電影的。」（一七）