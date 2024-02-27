我說，我絲毫不藐視「破鞋」。據我觀察，「破鞋」都很善良，樂於助人，而且最不樂意讓人失望，因此我對破鞋還有一點欽佩。楊依依知道指的是「潑涼水」一事，此後，她成了我唯一交談的人。

我一次又一次被轉監，我們的案子是大案。我並不知道，就在這一次又一次轉獄的時候，我丈夫始終和我在一起！每一次轉移，都是我在女監、他在男監，只不過是在不同的羈押車上、在不同的牢房。每次到一個新監獄 ，我都不知身處何方。

記得一次放風，這天陰得很，開始是烏黑一片，偶爾放晴一會兒，漸漸像水漬般滲出遠處灰濛濛的山坳陰影，和路邊停著的汽車輪廓。還能分辨出灰白的小路，白得有硬邦邦的感覺。

似有星星冷鋒在我臉上交錯相擊，抬頭一看，下雪了。

不一會兒，雪瀰漫了整個天空。

雪大如席。

遇見雪，我這個已在北方多年的南方人，還是錯愕。不知悲喜。

我一哆嗦，揚手去接空中飄落的雪，隱約聽見它落地的聲音。

冬天已經過去了，春天就要來臨，可是這場春雪比冬雪還大，地上的積雪已經足有一尺多厚。樹枝被積雪壓得「卡卡」輕響，有些細枝被壓斷裂，啪一聲掉下來，掉在我腳邊。

突然，我遙遙聽見了一個聲響。那聲響騎在風上，穿越了牢房屋頂，在我的耳膜上刮出一道清晰的印記。我的耳膜嚶嚶嗡嗡地迴盪了很久。

我一下子就明白了，有人喚我的名字，吳菁。

這不是身邊獄友的聲音，也不是女獄警的聲音，這裡沒人知道我的名字。而一種感覺向我襲來，我緩緩四顧，天色蒼暗，漠漠飛雪，如煙如夢。朦朧中，只見一個男人靠著一棵樹，站在雪地裡。（五）