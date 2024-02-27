下村的女人們喜歡一邊幹活，一邊放一塊在口裡，慢慢地潤化了，就嚼起來。那些松樹脂在女人們的口裡，變得自如而隨意，柔軟像棉花一樣。很多年後我認識了口香糖，我明白下村女人口中的樹脂，其實就是口香糖，就像台灣的檳榔一樣，那是她們從自然中找到的消磨時光的玩意兒。

毛子嬸的棕色口香糖熬了一個晚上，熬好後的松油光亮如琥珀。她把它們放在一個洗得發亮的玻璃瓶裡。我走的時候，她把玻璃瓶遞給我說：給你媽帶回去吧。

我知道媽並不喜歡這個，媽對這裡的很多風俗持拒絕態度。別總去紅毛子家，媽說。

為什麼？紅毛子長得多好看呀。我說。紅毛子長著一張人見人愛的臉，白白的皮膚像奶油一樣，紅紅的嘴唇好像塗了油彩。我常常忍不住想去摸一下。

叫你少去就少去，問那麼多幹啥。媽突然沒了耐心，很不耐煩地說。

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我依然在野地裡瘋跑，用雨天捉到的蚯蚓釣魚 。有好一陣子，我愛上大煙花。白色、粉色、紅色、黃色──我跪在地上，一朵朵地數那自然的美色。我把黃花採回家，在陽光下晾乾。媽喜歡炒它們，油油地裝在一個白瓷盤裡。媽現在像當地人一樣，也有一個柳條編的籃子，媽把乾糧放在籃子裡，掛在廚房的天棚上。

自從有了江邊他抱我回家的一晚，我和爸爸的內心發生了很大變化。他對我的腔調溫和了很多，但他卻不再看我的眼睛。他和媽媽也不再吵架，我再沒聽見他們鬥嘴。家裡大半時間是沉默的，父親下班就回家，他坐在窗前那兩個木箱子搭成的桌子前讀書。他讀書時，母親就安靜下來，靜靜地做家務。（一一）