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因為不是周末，店內很清靜，靠窗的沙發依然空著。喝著滾燙香甜的玫瑰茶，翻翻手中尋得的幾本好書，簡妮覺得很快樂。長窗外街道旁的梧桐樹枝葉濃綠繁茂，陽光透過樹葉，點點滴滴灑在窄窄的街道上，滴溜溜的鳥鳴蟲語婉轉入耳。

再次見到那位男子在窗前出現，幾乎是意料中事。他駐足低頭微笑，與窗內女子凝神相望。男子身後梧桐樹枝葉豐滿濃綠，青蔥可愛，彷彿他此時的笑顏。簡妮看著他推門進店，終於在自己桌前停下，心中不是不愉悅的。

他們的初見，宛如久別重逢。

兩人彷彿是經年的好友，所喜所惡竟是如此相似。多少童年往事、青春歲月慢慢在唇間流過。花前月下，皆是春風。

在一個桂花甜香四溢的深秋午後，就在思南路那家老別墅咖啡 館二樓陽台上，他伸手拉住她的手，在她的耳邊低語：「嫁給我，好不好？」

簡妮愣怔片刻，順意回應：「好。」那一時刻覺得彼此眼中、心裡的愛意燦若星辰。

秋

「妮妮啊，你真是像小孩子玩過家家一樣啊。」二姨媽看著簡妮，無奈地搖頭輕嘆。真是一語中的。

婚宴上的場景歷歷在目，心中唯留寂寞。雙方父母皆未出席，對方只有季仲林的長兄參加，溫和地辯說身處粵地的父母年老有恙，只好自己代勞。婚宴開出整整二十桌席面，簡妮這邊的賓客不足一桌，其餘皆是男方的親朋好友與合作夥伴。一切皆是流程，並無真正觸動。自己在宴席上宛如被動的洋娃娃，不斷敬酒致意，臉都快笑酸了。

季仲林漸漸喝得醉眼迷離，晚上還要與一幫朋友打牌鬥地主。最後，還是婉清主動請纓，先送新娘子回新郎在佘山的別墅，然後再送姨媽們回城裡。

告別時，婉清欲言又止，簡妮只笑著揮揮手：「我無事，不用擔心。還是要麻煩你送姨媽她們回家。開車小心。實在不好意思。」

「你還用與我客氣嗎？小事體。放心。」婉清微笑道。

目送婉清離去後，簡妮在別墅的黑色大門前站立良久。園區內樹影婆娑，路燈柔和溫暖，遠遠可見隔壁鄰居花園內燈光閃爍迷離，人聲、音樂聲遙遙可聞。是啊，今天還是節日呢，應該熱鬧些的。直到劉姨出門相勸，她才終於進屋。

劉姨謹慎能幹，在季宅已有十多年，乃季仲林自家鄉帶過來的老人，很本分守禮，從不多嘴，是個讓人舒服放鬆的工人姊姊。可是，簡妮知道所有的體貼都是表面文章，在劉姨的心中，自己絕對是個外人。

簡妮並未睡在主人房，她選擇留在主人房斜對面的客房。客房連著一個小陽台，樓下是一角玫瑰花圃，還種植著兩棵桂花樹，秋天時節芳香醉人，最是甜美。外婆若是還在，一定會親手做些酒釀，知道那是自己的最愛。如今，已無人真正在乎吧。

午夜之後，半輪皎月已從東北方升起，那人依然未歸。實在熬不住，簡妮只好先去睡了。正是半夢半醒之間，終於聽到樓下車門的開啟聲。穿著睡袍的簡妮，披上厚披肩，打開露台玻璃門，靜靜地站在露台的陰影裡，看著樓下，一聲不出。

劉姨已從屋內出來，幫著司機小張一起架著季仲林進屋。緊緊跟隨著的還有那位李先生，雙手閒雲野鶴般地插在口袋裡，灑脫如舊。

「新娘子呢，已經睡了？」簡妮聽到李先生淡淡問道。

「喔，新娘子早就睡下了，不過她要求睡客房。」

「這樣啊！那就還是讓新郎睡新房吧。等會你通知一下新娘子」。

「好的。」劉姨低低應道。

半小時後，劉姨敲響簡妮的門。

「太太，先生已經回來了，在新房裡。你要過去看看嗎？」

「我已經睡下了，明天再見吧。」簡妮隔著房門，溫婉回應。太太？這裡誰真將自己當作太太看。一個完全的陌生人罷了，

次日，簡妮下樓時已是早上九點，屋裡靜悄悄的，全無人聲。真是稀奇，她尋到廚房，見劉姨正在洗滌餐具。

「季先生呢？」

「喔，他們啊，剛走不久，一幫人打高爾夫球去了。先生留話了，說他下午兩三點鐘左右回來陪你。太太，早餐您想吃什麼？」劉姨殷勤有禮地問道。

「蒸餾黑咖啡，麵包、水果、煎蛋就可以了，謝謝。」

「好的，大約要二十分鐘。好了我叫您。」

「謝謝。我在東陽光房等。」簡妮微笑道。

「可以，可以的。」

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東陽光房的落地窗外是一片鬱鬱蔥蔥的綠色草地，草地中央挺立著一株高高秀麗的銀杏樹，上面無數枚可愛青碧的小扇樹葉正在秋日暖暖的陽光下絮語抖顫。三面窗戶皆已打開，鳥兒們正在枝頭低聲吟唱，唧唧應和不絕，聲聲入耳。身處如此溫柔甜美之地，簡妮心中只覺荒涼，美景也無法撫慰。（中）