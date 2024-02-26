有一次她正在午休，昏睡中覺得有一人進屋。她這時已經半醒了，看到一個大肚腩、光頭的男人側身而入，酒氣沖天，見了她伸手就往懷裡抱。楊依依大叫，把整樓午休的工作人員都叫醒。大肚腩聽了她叫，打了她一耳光。反咬她是破鞋，剛剛和一個男人偷情，被他撞到。

此後，此人數次糾纏。她不慎打針時傷到此人私處，落下殘疾，屬傷害罪，她便獲罪入獄。

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那時女犯人跟男犯人一樣，一天幹十幾個小時的沉重勞役，面色焦黃、嘴唇乾裂，頭髮長年不洗，亂如敗棕，身穿一件破囚衣，上面好多破洞都是橡皮膏黏上的。收工之後，個個坐在木板床上，精疲神頹，暮氣沉沉，呆若木雞。唯有楊依依，盤腿坐下，做一段氣功，等待開飯。吃完飯，一隻手指蘸著碗裡的一點水，擦牙床，像值班護士一樣認真。

有一次，女牢房裡突發瘟疫了一般，一屋子人一起喊叫，長達幾分鐘，像警報聲一樣掠過整個號子，令人毛骨悚然。一隊女獄警跑步衝進女牢，前來看看是不是又有人打架、是不是打死人了。看了半天，沒有發現受害者，可每個人都像受害者──面相呆滯，睜大眼睛，齊聲喊叫。不知道以為是一屋子人臆症傳染，集體炸窩。

女獄警馬上命令楊依依到場，她以為是進去打針，或搶救病人，一看，有人拎來幾桶冷水，叫她往女犯人身上澆──楊依依拒絕了。因此她被處分加刑，回到勞動場所。

女牢裡政治犯級別最高，連獄警都少教訓。流氓犯最受人鄙視，別的犯人可以輕視她們，叫她們「破鞋」。一次我跟楊依依借寫字紙，她輕蔑地說：你怎麼跟我們「破鞋」來往。（四）