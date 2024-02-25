葉之璇淺笑，拉起他的手，「我們走吧。」

他們決定到芝加哥 的金融區買票，在水上不但可以近距離觀賞芝加哥的著名建築群，回程也可以到希臘城享受美食。

「若要回頭吃希臘美食，買來回票才行。」陳柏榮說，「但若我們慢慢玩，或許全日通票較適合。」

「不是有十次使用票，可多人共享同張票嗎？那個最划得來。」

「是，那個很好用，但只限周間使用，周末不行。」

「真是的！」她微帶嗔怨的口氣說，「算準大家只能周末出遊。」

船上遊人比想像中還要擠，陳柏榮見葉之璇額角滲出微微汗水，柔聲問她：「外套要脫掉嗎？我可以幫你拿。」

葉之璇費了半天工夫，才把短外套脫下來交給他。陳柏榮見她頭髮也被擠得亂七八糟，有的都跑到毛衣領裡頭去了，順手將葉之璇夾在領間的頭髮撈開。這一撈，他的手停在半空中，像突然被冰凍住似的──葉之璇擁有的完全不是他一直以為的巴掌小臉，她的臉其實很大，還有腮骨。顴骨在那張稜角分明的臉顯得如此橫張，透露著剛強與孤絕。那雙原本靈動的眼睛嵌在上頭，略帶魅力的下眼白，強烈地宣示它的存在而令人不安。頭髮撈出衣領之後，像是標籤的一角從衣領邊露了出來。

他愣在那兒，想起上次摟她腰，摸到像標籤的硬紙塊──她為什麼衣服都穿上身了，還不剪標籤？

葉之璇瞥了他一眼，迅速地把頭髮順好。

陳柏榮看著葉之璇高冷的小巧臉龐，對於剛才一瞬間的變化，感覺像不真實的幻影。可是，一切卻又是如此真實的發生。過往的一切就像一片一片拼圖，他的腦間迅速粗略地拼出了一個大概形貌。他沒辦法遏止腦海裡瞬間竄出的種種負面疑問──這突如其來的想法，會是他的想像嗎？（一五）