永恆的夏天（全文完）

敗給米娜，她心服口服，畢竟她什麼都比自己好。可敗給姚樂，她想不通。姚樂還是帶著無辜的表情望著自己，甚至想要伸手過來，幫她抹掉眼淚。

王茜覺得自己被猛獸般巨大的憤怒所裹挾，如獵狗般開始在整間屋子裡尋找某樣東西，具體在找什麼，她也不確定。她的腦子嗡嗡作響，都是轟鳴的聲音。明明最先認識佟濟軒的人是她，可她什麼都沒有，就連跟他告白的勇氣也沒有。她是個懦夫，還不如呆傻的姚樂。

王茜的雙眼通紅，像注了血，她盯著屋裡的東西到處看，直到看見那把水果刀。有種非理性的、近似本能的東西在驅使她行動，她毫不猶豫地抓起那把水果刀，把它插進了姚樂的脖子裡，心中了無懼意。

走之前，她輕輕擦掉了刀柄上自己留下的指紋。然後，她帶著暖水壺去了鍋爐房，在沒人注意的時候，把自己的右手燙傷。

在那以後，她帶著祕密兀自長大。那個祕密是如此的真實和恐怖，被她一直揣在心裡，緩緩向外釋放著毒素。她從此再也無法真正感受到快樂。

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出租車 司機換了電台，新聞台開始播報本地新聞。播音員字正腔圓地播著本年度市政建設的規劃，提到廠子那一片將會被拆掉建成生態園區，最晚年底的時候就會開工。王茜囑咐司機師傅，問他能不能換成音樂頻道。

她怕廠，也怕夏天。她經常覺得，自己一直都是那個手上有傷口，心裡也有傷口的少女。其實拆不拆的，都無所謂，因為廠永遠都在她心裡，她也從未走出過那個夏天。

她閉上眼睛，在情歌裡寂寞地用雙臂抱住自己。（全文完）