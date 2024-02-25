然後他走出門，向黑龍江邊走去。我聽王向東的媽媽說過，去年有個寡婦投了大江。我想父親也是去投大江的。我沒有選擇，我聽到母親憤怒的哭泣，但是，我還是隨父親去了江邊。我不知道我有什麼用，但也許我是有用的。

他走到大江邊，秋水很大，浩浩湯湯，對面是蘇聯。那是個陌生的世界，但一眼望去，那邊同這邊一樣。江水後面是密密的草叢，沒有人，甚至沒有動物，水天闊大，只有父親一個人，站在江邊沉思。

我不知道他站在那裡多久，我抱緊身體，蹲在草叢裡。時間流逝，我冷得發抖。我看到光在江水上滑行，看到光一點點掉進望不見底的深水之中，看到江水變得漆黑，與天空融成一個巨大的黑洞。我越來越冷，好像僵住一樣。

我終於忍不住哭出聲來。我哭得像一個小動物，完全不知所措，充滿絕望。我忘記了全世界，我只是哭著。開始還害怕驚動了父親，我害怕他聽到我的哭聲，會跳進江中，然而恐懼攫取了我，我控制不住地大哭起來。

我的哭聲驚動了父親。他轉過頭，走進深草叢中，抱起了我。我在他陌生的懷裡縮成一團。父親很少抱我，這是我記憶中的第一次。他的懷抱並不溫暖，大概因為他也冷透了。然而我的內心卻安靜下來，我知道，現在，他不會去跳江，不會去死了。

父親把我抱回家。我們一路無話，風聲在我們身邊颳過去，夜很黑、很黑。我的哭聲越來越小。父親的懷抱很生硬，他好像是在托著我，而不是像母親那樣把我抱在懷裡。然而我的周身卻突然有了力量。我就在這樣的力量中回了家。

我就那樣帶著心事活著，我不知把這樣的祕密告訴誰。沒有人可以信賴。（九）