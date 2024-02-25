圖／王幼嘉

她矜持而又驕傲，成熟又有自己的獨立見解。他們彼此都給對方披上一層浪漫光環。

但是，在最浪漫的時刻，她拒絕了馮詩人。

拒絕的理由說出來讓人莫名其妙，與房子、戶口、鈔票無關，而是一個微不足道的細節：馮詩人有口氣。

那時，她還沒有那麼多苦惱要用咖啡 和香菸消解，她的牙齒還不黃。那時，她就像剛從樹上掉下來的一只新鮮青蘋果。

回到北京，在後海的矮牆前相擁，清風角樓、平波月影，風花雪月，她這樣一口潔白無瑕的牙齒、這樣一張沒有異味的嘴，與儒雅但有口氣的詩人接吻時，進退兩難了。

她拒絕了馮詩人。

可是她的計畫又有了改變──這事來得很突然。

那是一個初夏之夜，老馮正在下鄉參加「社教」。天氣慢慢返暖了，他從社教的農村回來，要拿幾件換洗的衣裳。進了門，吳菁在廚房忙著，也沒跟他打招呼，於是寡言的馮子材坐在那兒點香菸。又覺不妥，就掐掉菸。

他慢悠悠地走進了廚房說：我已經吃過飯了，別做飯了。吳菁低了眼皮，只是看地，兩隻手背在背後。老馮找了一張小凳子，坐下來，重新點上一根菸，說：「社裡出什麼事了嗎？我被劃進去了？」這是「運動」以來，他最擔心的事。

吳菁靜默了好半天，說：「我懷孕了！」老馮悶下頭，不說話了。

當時，人的名聲比天大。那些黃牙們肯定會因為她的誠實而詆譭他。

還有戶籍的問題，更可怕的，是個人生活作風問題。

她悄悄走進醫務室，想問問如何墮胎 ，聽到護士們閒聊，她們在議論一位未婚先孕的女病人將要遭受的處分。自己處分還好，她還要面臨戶籍從城裡退回原鄉，而且，她還擔心連累了馮詩人如日中天的地位。

於是，在運動整得人心惶惶的時候，吳菁忽然辦起了喜事。回過頭來看，她把自己嫁出去，實在是太過匆忙了。

新婚並沒有給她多少喜悅，因為第二天，馮子材就被劃右派。因一首詩，把自己和妻子的前途，同時拖入了另一個更大的深淵。

出人意料的是，老馮沒有反抗，倒是吳菁到處替丈夫鳴不平。她不但沒有與他劃清界線，還因維護他而獲罪入獄，夫婦雙雙發配勞改。

多年的監牢生涯，除了疾病和飢餓，最難受的就是羞辱。這個敏感而驕傲的女人並沒有帶出什麼怨氣，倒是有一種冷靜和高傲。她輕描淡寫地講到了一件事，就是她和丈夫分別被關押數年後的一次意外相逢。

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我已經幾年沒有老馮的訊息了，但我不著急，沒有訊息，就是好訊息。反而我最擔心的是兒子，我擔心他長大之後，不認我這個母親了。

我和老馮，本就是一時衝動、一蹴而就的婚姻，還來不及愛，就被他連累，一同抓進了監獄 。

我真是後悔，因為這場婚姻，除了那首詩，就算是青年團的湖邊篝火晚會，沒有一樣算得上是認真的。直到我冒天下之大不韙，為文學懷了私生子，怕遭天譴人怒，只得與老馮結婚。可是老馮的文學，卻把我拖入了監獄。

那時候，勞役的艱苦於我已算不了什麼。在獄中最大的問題，是沒有可以交談的人。

女牢裡人很雜，獄友都是罪犯，不是殺人犯，就是詐騙犯、流氓犯。右派是極少數，在我們號裡只有我一人。犯人要承擔所有的勞動，種地、蓋房、洗衣、掏廁所、洗菜、幫廚，各種雜役都指定犯人去做。最輕鬆的是在醫務室幫忙做護士，給唯一一位醫生打下手。有一個曾經打傷一位「病人」的「殺人犯」，就被安排在牢房醫務室當護士。她叫楊依依。

她進牢獄也是冤案。她曾在一個工廠的醫務室當護士，成天穿一件白大褂，和其他護士裝束一樣。所不同的是長髮一條手絹挽住，腳上也多了一雙高跟鞋。人們很願意去醫務室看看她的樣子，男病人就開始了想像：她那件白大褂底下，是穿了點什麼呢，還是什麼都沒穿？（三）