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旋轉的愛情（一四）

楊秋生

要脫離這種捉襟見肘的窘境，看起來家境很好的陳柏榮絕對是最佳人選。她倏地站起來，決定把悲哀踩在腳底下，換好衣服就赴會去了。

芝加哥這年的第一場雪來得突然，十月剛中旬，還好，雪很快就停了。天空蔚藍如湖水，他們漫步於密西根湖畔。帶著微微刺骨的寒，穿透壓克力毛衣外套，直透肌膚，葉之璇忍不住打了一個寒顫。

「冷嗎？你這樣穿，哪裡夠呢？起碼要一件短外套。」陳柏榮說。

「我知道芝加哥很冷，沒想到冷得那麼早。」

「穿上我的外套吧。」說著，陳柏榮將外套脫下來，披在她的雙肩上。熟悉的氣味，暖暖地包覆著她。她將外套穿好，伸手去拉陳柏榮的手，伸進外套的口袋裡頭，緊緊地握著。

中午，到學校餐廳吃飯。陳柏榮看見葉之璇盡情地吃著，熟悉的那個不做作的女孩回來了，心裡升起最初的情意。

兩個人的情感似乎就是從那個時候升溫的，一發不可收拾。

「你下禮拜有空嗎？我再來看你。」

「你坐過芝加哥水上遊船吧？沿河共有七個站，每個站都各有不同的景觀、商店和美食，」葉之璇興奮地說，「你們學校附近就有一個站，下禮拜我們一起去遊河。」

「太好了，我等你來。」

葉之璇沒坐過遊船，她帶著雀躍的心情，逛街挑選下周見面的衣服。除了買了件超薄而舒服的黑色喀什米爾羊絨毛衣，還選了一件日本燈心絨粉紅色短外套。

出門時她仔細確認，位在脖子後頭的毛衣標籤不會露出來，順便把外套穿過拉鍊線圈上的標籤拆下來，放進抽屜裡，打扮妥當就出門了。

「你真會搭配衣服，沒想到黑色配粉紅色這麼優雅漂亮。」陳柏霖見到她，忍不住讚美起來。

不知道是因為穿著粉紅色外套，還是害羞的關係，葉之璇的臉泛著淡淡的粉紅，陳柏榮看呆了。（一四）

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