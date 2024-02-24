這甚至就像是一場夏日歷險記，不知從何處冒出的傻氣女孩，她潔白的胴體、她不求回報的付出，都配合著燥熱的天氣，將他心底積壓已久的不快掃光。接下來的幾天，他每天都來，每次都會待上很久。傻乎乎的女孩比自己以往認識的任何女孩，都要配合、都更柔軟。他很快迷上了這件事，第二次來的時候，就為了能夠順利進入廠區不再被盤問，花了兩百塊錢去舊貨市場，買了一身廠子弟中學的校服。果然，他再進門，門衛沒有再攔。

王茜猜想，如果不是後面姚樂出事，他一定會接著來。直到他自己厭倦，或者被姚樂的舅舅、舅媽逮到。但他沒有這樣的機會了。被自己目擊過後的第二天，他再來，就看到整個廠區處於戒嚴狀態，門口的警車一輛接著一輛。他站在路邊，聽旁邊的人議論，說廠裡好像死了人，一個女孩被人殺死在家裡。

他悻悻地回到家，迎接他的是父母的笑臉。他們高興地告訴他，他不用在國內念高三了，他們全家出國的手續終於辦好了，下個禮拜就要搬去溫哥華了。

這是王茜在那個夏天之後的歲月裡，一點一滴拼湊想像出來的全貌。想像基於現實，現實世界裡發生過的事，她已經無法改變。坐在出租車 裡的王茜默默擦去了眼角的淚水。時隔多年，她仍舊清清楚楚記得，自己在那一刻爆發出的憤怒。她扇了姚樂一個耳光，問她為什麼要這麼做。

姚樂捂著臉，有點吃驚地望著她，還是可憐兮兮地說：因為我喜歡他呀！你不是說，如果喜歡一個人，那就是好事嗎？

王茜站在姚樂的臥室裡，淚流滿面，覺得自己是個徹徹底底的失敗者。（二○）