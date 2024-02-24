我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積熊本廠開幕 張忠謀：相信能為半導體扮演強大供應靭性角色

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

空白的相簿（八）

陸蔚青

大人們都很忙，忙得好像忘了日子還要過下去。我只好去找王向東，我說我們家得有個菜窖。第二天他帶了繩子、鐵鍬和鐵筒來找我。

你在上面，王向東對廖小二說，口氣是命令的。他沿著前兩天挖的口進去，「卡啦卡啦」地挖著土。廖小二坐在洞口邊上，攥著用一根粗繩繫好的鐵桶，嚴陣以待。

放下桶來，他叫著。廖小二急忙站起身，把桶順下去。鴨小弟這時剛好走過來，撲通一聲，掉進洞裡。

我叫你放桶，不是放鴨子。王向東氣急敗壞地叫著，鴨小弟正好掉在他頭上。

那天進展半米，鴨小弟摔成了瘸子。

年底時媽說，要殺了鴨子過年。

我還記得鴨子死前的樣子。鴨子在丟了頭後並沒有死，牠沒了頭，還會在院子裡轉上一大圈。我看著鴨子渾身顫抖，我把臉貼在窗上，所有孩子都在看那沒頭的鴨子，而我，默默轉過身。我不能看牠，牠是我餵大的，現在人們取走了牠的頭。雪地上的血，讓我第一次感到殺戮的殘酷。

10

黑夜來臨之前，我尾隨著父親，在兩側長滿了蒿草的土路上走，那條路一直通向江邊。父親高大的身影，穿著土黃色的風衣，走得遲緩而猶豫，一頭濃密的頭髮隨風飄著。我距離他五米遠的距離，我隱藏在草叢裡。我不能讓他發現我，而我不能失去他。

那應該是個沒有星光和月亮的夜晚，父親的身影若隱若現，我的小小身影也若隱若現。我的臉上還閃著淚光，我的雙手緊緊地攥在一起。恐懼讓我小小的心房跳得咚咚作響，然而我不想失去父親。

我在門外聽到父親和母親吵架，我聽到媽媽說：你再這樣，我就只好報告組織。然後父親說：你若報告組織，我就去死。（八）

上一則

明州黃安琪 拍片推動終結反亞裔仇恨

下一則

凌波仙子

延伸閱讀

空白的相簿（三）

空白的相簿（三）
空白的相簿（二）

空白的相簿（二）
空白的相簿（一）

空白的相簿（一）
「有問題的長崎蛋糕」竟比正常的貴 太可愛推出全賣光

「有問題的長崎蛋糕」竟比正常的貴 太可愛推出全賣光

熱門新聞

可愛又有趣的袋熊。（圖∕123RF）

搞笑諾貝爾獎得主——袋熊

2024-02-19 01:01
圖∕倩華

彼特的遺囑（下）

2024-02-17 01:02
圖∕倩華

彼特的遺囑（上）

2024-02-16 01:02

繁花落盡見真淳

2024-02-18 01:01
台灣文學基地的「繆思苑」，歡迎創作者前來申請激發創作靈光。(記者陳宛茜／攝影)

鄭成功之子致荷蘭出海王書信 400年後返台灣展出

2024-02-15 19:26

加州買房記

2024-02-18 01:00

超人氣

更多 >
券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」
在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了
全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這
下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個

下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個
川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選