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加州人最愛狗狗有哪些 第一名揭曉

抖音指引偷渡的美墨邊牆缺口 封了

永恆的夏天（一九）

桑文鶴

她又拿出佟濟軒的照片給她看，那是自己從他那裡偷出來的大頭貼，米娜的那一邊已經被她用剪刀剪掉。她有點得意地問姚樂：你看他，是不是很好看？

姚樂又問：肌膚之親是好事嗎？

王茜說：如果你喜歡一個人，那應該就是好事吧。姚樂似懂非懂地點點頭。

然後就是在那個夏天的中午，王茜看到了身穿校服的佟濟軒從八號樓裡出來。他的臉上帶著壓抑不住興奮的神采，身上穿著並不合身的校服。有種不祥的感覺在王茜的心底升騰。

她提著空保溫瓶，去敲了姚樂家的門。來開門的果然是姚樂。她的臉紅撲撲的，瀏海也濕漉漉的。王茜看著她，注意到她襯衫的鈕釦扣錯了一顆。

她走了進去，放下暖水壺，環顧四周，家裡只有姚樂一個人。姚樂平時睡的單人床上，床單皺巴巴的。空氣裡有股不可思議的氣味。

她目瞪口呆，心底似有什麼東西炸開。還不等她問什麼，姚樂就開始講起了她的奇遇。

她說大概就是幾天前的時候，那個漂亮男孩來敲她的門，問她這裡是不是米娜家。她說不是，但是她知道米娜家在哪裡。她把漂亮男孩帶到了自己的房間，然後指著窗口說，對面的那家就是米娜家。

男孩衝著窗外望了很久，對面那戶人家的窗戶灰濛濛的，什麼也看不清。但他很快卻在玻璃的反光裡驚訝地看到，站在自己身後的女孩，正在脫衣服。

很多年後，王茜試著理解和分析當時發生的事，她記起了前男友說過的話，意志薄弱，有的時候只是本能罷了。姚樂不醜，甚至有點可愛。佟濟軒血氣方剛，很快就迷上了這場從天而降的意外。（一九）

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