圖／王幼嘉

我很久沒有進這個白色小樓了。記得第一次拜訪，大約在上世紀八十年代，小樓剛剛蓋好，白灰白得耀眼。樓前一排小白楊，怯生生纖立在新土裡。小白樓裡面住著一群特別的人，是這個城市的遠方歸來者。牆外還沒有爬滿茂盛的常春藤 ，陽光穿窗而入，斜暉在牆上塗滿燦爛的金黃。停留在山水畫上的蛾子忽地飛起來，無聲地在屋裡盤旋。

我多少次想把這一段經歷記錄下來。陽光直射著我，光芒好似穿進了我的肺腑。在夕陽消失前的瞬間，我趕緊開啟電腦，奮筆疾書。我知道，如果再過一段時間，說不定我又會改變了主意。

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上世紀八十年代，我還是一個年輕記者。在一次國際文學會議中，我負責接待作家和記者。其間我看到了當時文壇上最活躍的作家，其中一位就是曾經的右派，當時已經成為著名作家的吳菁。

這一天，我負責接待一位德國 記者去吳菁家採訪。她住的白色小樓一共三層，號稱「作家樓」，這種建築當時不多見。城裡都是清一色的箱式高層住宅，密密麻麻，像一排一排火柴盒，像這種三層小樓是階層的標註，住在裡面的都是剛剛回城的被平反的作家和專家。

吳菁在自己的房間門口迎接我們。雖說是一套三居室，但加起來也不過幾十平方米。小的那一間，她住著，一張舊的鐵床佔去了房間長度的五分之二，幾把簡易的軟墊椅子填充了角落的空檔。大的一間給孩子和孩子的爺爺住著，中間的一間是她丈夫的臥室兼書房。她的微笑首先從眼睛開始，雙眸一亮，眼瞼微微一縮，兩頰和嘴角往上浮動，給我留下爽快、隨和的最初印象。

德國記者漢娜是一位豐腴的中年婦女，她準備了十來個問題。吳菁聽完之後，身子往沙發上一靠，神色十分沉靜。開始她還有點拘謹，漸漸她談到了自己的家庭、孩子，談到了二十年的奇異生涯。

吳菁身材單薄，臉上帶有一絲苦澀，這種痕跡在她嘴邊的「飢餓紋」和眉心的「川字紋」可以尋到。屋子裡很暗，漢娜吩咐攝影師朝吳菁臉上打燈光。吳菁稍有不悅，她用手遮擋說：「我不喜歡光，我喜歡隱藏。我像老鼠一樣，被關在地洞裡，二十年不見陽光。當時由於女右派比較少，所以和男右派不同的是，我只能和女刑事犯關在一起。於是，我不用開介紹信辦手續，就體驗了正宗的鐵窗生活。我的牢房裡都是流氓犯、搶劫犯和殺人犯，她們經常打架糾紛，牢房裡天天上演文武大戲。我躲在牢房的角落裡，希望別人看不到我。不但是勞教人員看不見我，最好連獄友都注意不到我……

「從1957年到1978年，我人生中最寶貴的二十年，基本上是在勞動改造和監獄 中度過的。我原本的一點點文學女青年的細膩和對生活的嚮往，都被抹掉了。二十世紀五十年代，我在『紅衛』農場勞改，這裡原是一片蘆葦密布的鹼灘，東臨大海，西邊的孔雀河分成金雀河和銀雀河，南北包抄住這塊海灘。此地四面皆水，世紀初是海盜的老巢，後改為勞改農場，用來關押勞改犯，正式命名為第七勞改管教支隊。」

談到勞改生涯時，吳菁說：「我不願意回憶，因為回憶的過程就像是用手去撫摸刀刃。」她停頓片刻，屋子裡是令人窒息的沉默。

2

她邀我再去她家作客，我欣然接受──因為可以看見她的丈夫，大名鼎鼎的作家馮子材。

在白色小樓，我見到了微胖、小肚子腆起來、灰髮斑斑的馮作家。此時，他正在接受一位外國作家兼出版家的採訪。採訪就在他的臥室進行。我和吳菁坐在那間最小的房間，用餘光瞧著站在過道裡的大作家。

「他剛剛平反回來時，門庭冷落。可是當他再次出作品，人們馬上就蜂擁而至……」吳菁說著，像是說別人家的事。（一）