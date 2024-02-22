他們整個繞了一圈，最後葉之璇點了一份算是相當便宜的肉餡捲餅，另外買了一份「薯條之王」炸得金黃酥脆的薯條，搭上冰涼的啤酒。

「真是完美的組合呢！」陳柏榮由衷稱讚。

「你想好要點什麼了嗎？」葉之璇問他。

「這邊還有一家炸薯條的店，走不太一樣的路線。是在炸得酥脆的薯條上，澆上濃郁的起司和肉汁，再疊放著燻肉，味道豐富有層次。我想吃這家的，再加上一杯冰啤酒。」

「聽起來很棒，我買完，我們就去那家。」

付帳的時候，陳柏榮見葉之璇打開皮包，從裡頭拿出一個小包包，打開拉鏈從裡頭掏出一坨捲起來的鈔票，攤開來。每抽出一張，就用拇指和食指來回搓一搓，生怕兩張鈔票黏在一起似的。數目字分明都對了，她又從頭再清點了一遍。印象中那是很老的老太太才會有的行為，這種景象多少透露著一種不協調的怪異。他呆呆地站在一旁，有種時空錯置的感覺。

當葉之璇再度付帳的時候，同樣的行為重複出現，陳柏榮的心理再度出現了極不協調的詭異感覺。

葉之璇吃的時候非常小心，怕弄髒了在百貨公司不知試了多少衣服才選中的這套休閒服。

陳柏榮望著她優雅細緻地吃著捲餅，和記憶中她吃飯時可吞山河的豪邁樣子完全不同，再次陷入不真實的感覺。他搖搖頭，甩掉心裡升起的奇怪念頭。也許，他們之間只是需要更多的時間互相了解吧。這麼想著，也就自顧吃起來。（一二）