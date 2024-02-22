但只有她知道，如果她仔細凝視那燙傷的疤痕，在那裡面還會發現一道隱形的疤痕。此時此刻，她這隻隱藏祕密的手和刑警梁立輝的手，相距不過幾釐米。

吃完飯，三個人陸續從麵館出來，在門口告了別。她目送梁立輝向廠子的方向走去，他的背影看起來很堅毅。當年的夏天，這廠裡發生過一件事，而那件事的全貌，這世上只有她自己一個人知道。哥哥不知道、米娜不知道﹐佟濟軒不知道，梁立輝更不會知道。其實從那個夏天開始，王茜就想逃了，而拖到現在，自己是無論如何都不能再留在這裡了。

梁立輝走遠後，王棟開始跟王茜發脾氣：去什麼遼城，你一走，爸媽怎麼辦？

他們不是還有你這個兒子嗎？王茜說，你到時候常回去看他們，不就行了？

王棟還要再說什麼的時候，被王茜打斷：行了，該回去了。你下午不是還要趕高鐵？我也得回我們單位了。

她不耐煩地走到路中間，攔下了一輛出租車 ，打開車門，獨自上了車，告訴了司機自己出租屋的地址。

車載著她一路向南。她的心裡感慨萬千，她覺得自己被巨大的寂寞包圍。這寂寞從自己十七歲的時候，就一直跟隨著她。她有千言萬語，又柔腸百結，唯一能訴說的只有呆呆的姚樂。她告訴姚樂，自己喜歡的男孩跟別人有了肌膚之親。

姚樂問：什麼是肌膚之親？

她說：肌膚之親就是兩個人不穿衣服躺在一起。（一八）