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永恆的夏天（一七）

桑文鶴

談笑間，他又問：你們倆「五一」的時候方便嗎？

王棟問：幹麼呀？

我「五一」的時候要結婚，到時候你們能來嗎？

王棟愣了一下，但很快笑著說：那必須的啊，在哪辦？

梁立輝說：婚宴場地都是女方作主，到時候給你們發請帖。

王棟說好，又說：動作挺快呀。

梁立輝不好意思地笑了，單位領導給介紹的，人挺好的。他又望向一直低頭吃麵的王茜，你也得來啊。

王茜說：我爭取吧，我怕那個時候我在外地。

你去外地出差啊？

不是，王茜搖搖頭，我不想在這待了，下個月就去外地發展了。

王棟驚呆了，什麼時候的事啊，你怎麼從來沒提？爸媽知道嗎？

我今天回去，就給他們說。不過不管他們的意見是什麼，我的決定都不會變，這件事已經定下來了。

那你要去哪兒，什麼外地、哪個外地？

我要去遼城。王茜說。

你去那幹什麼，一年至少有六個月都是冬天的地方。

我知道啊，我就是喜歡冬天。我討厭夏天。

梁立輝看氣氛有點緊張，趕緊端起水杯打圓場，那咱們就以水代酒，碰一下。王茜，祝你在遼城一切順利。

王茜說：謝謝，也提前祝你新婚快樂。你放心，不管我人回不回來，一定給你包個紅包。

三個人的杯子碰在一起。那一刻，王茜的心裡升騰起了一股奇異的感覺。她望向自己的右手，那年被開水燙傷留下的傷疤還在。（一七）

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