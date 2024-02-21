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學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

空白的相簿（五）

陸蔚青

開始爸爸還說：小孩子聽什麼！睡覺。但他知道我們睡不著。後來他說：不能對別人說，這是祕密，只傳達到十四級。

我恪守了諾言。好像就是在那一夜，我突然長大了。第二天我看見王向東他們，我什麼也沒說。後來，我看到有人蹬著梯子，將林彪的相片拿下來，扔在地上。

我的祕密已經過期，但並不影響我一直保存著它。就像在後來生活中的很多祕密。我是個能藏東西的人。

8

我在杜魯道機場上了飛機，經過二十多個小時飛行，在太平機場降落。廖小三將我直接拉到醫院。

我沒有想到，母親已經病入膏肓。她躺在病床上，眼睛望我的時候，昏暗中閃出一道光。她有些激動，嘴唇發抖，卻說不出話。她掙扎著想坐起身，我將她按住了。

廖小三餵了她一口水，她平靜下來，長出一口氣。她說：我有話要說。

我說：不著急，你別激動。慢慢說。

是的，不出我的所料，那一夜母親的確是去認屍了，母親承認說。那天夜裡母親被吉普車接走，在雪野上行駛了一天一夜，回到了白夜屯。母親看到了父親的屍體，母親說，一直到今天，她都不能確認，那是不是父親。

她被毀容的臉嚇壞了，那完全不是人，而是一個動物的肉，任何動物的肉塊。她記得吉普車上的人讓她確認，是不是廖天孫本人。母親說她當時都不會哭了，但她最後點了頭。她說除了點頭，她實在不知道該做什麼才好，她只想盡快回家。

那一晚我就睡在母親的床前，母親的眼神始終沒有離開我。在離家這麼久之後，我第一次想，我回來得太晚了。（五）

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