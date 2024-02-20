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婦人被指未履行陪審員義務須轉帳罰款 自首才知是騙局

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

永恆的夏天（一六）

桑文鶴

王茜詫異地放下勺子，那你還來見我？

男孩說：我不想騙你，所以才要告訴你。說完他不好意思地笑了。

大床上的被褥亂七八糟的，空氣裡都還都是曖昧的味道。王茜看著他問：你們男的是不是對這種事有癮？

男孩很誠實，他望著王茜說：有的時候，意志薄弱也真的只是本能。

那是王茜最後一次見他。

8

到了差五分鐘十二點，兄妹倆總算從廠裡逛了出來。這次回來也是因為有人說這裡快要拆了，所以想來看看。但這樣的話已經傳了很多年，可每次都是雷聲大雨點小。但不管是真是假，王茜都不後悔自己來這一趟。她知道自己以後都不會再來了。

昨天父親的生日宴上，她本來想說的，她已經和合租的同事商量好，幹滿這個月後，兩個人就從幼兒園辭職，一起去外地闖一闖。

廠門口那條街上牛肉麵館還在。王茜和王棟兩個人前後腳進去，找了張角落的桌子坐定。突然聽見有人叫他們倆的名字，回頭一看，王茜心裡一沉，竟然是梁立輝。

這麼巧，他笑著過來，你們也來這吃飯？他拉開凳子，自然而然地坐在王棟的旁邊。

聽說這快拆了，我們過來看看。王棟說，好久沒過來了。你呢？

梁立輝說：哦，是工作上的事。

王棟點點頭，沒再問。都知道刑警的工作內容是機密。

三個人的麵陸續上來，梁立輝邊吃邊說起了小時候的趣事，比如家屬院裡某位嗓門大又不講理的胖嬸，或是學校裡的哪個風雲人物等等。（一六）

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