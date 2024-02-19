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永恆的夏天（一五）

桑文鶴

那塊橡皮是姚樂送給她的。姚樂沒什麼零用錢，舅舅、舅媽只管她溫飽，可她還是不知道怎麼攢了一點錢，去文具店買了一塊最貴的高級橡皮，在姚樂生日的時候送給了她。王茜有其他的朋友，但姚樂只有自己。

高考過後，王茜的成績算是超常發揮，但為了家裡，她還是去了將來更好找工作的師範學院。大學裡沒人再對她指手畫腳或者進行道德審判，可她還是一直到了大三，才與一個外校男孩談起了戀愛。兩個人第一次去外面過夜，男孩在發現那竟然是王茜的第一次後激動不已，抱著她發誓般地說了很多甜言蜜語。王茜聽得有點心不在焉，她躺在男孩的懷裡，卻分神地想起了幾年前的那個雪夜。

她曾經幻想過那夜的女主角是自己，無數次的幻想，也無數次的羞愧。

她和那個外校男孩好了兩年，畢業的時候分了手。分手是她提的。她知道那男孩很好，自己與他也有過心動的時刻，但就是沒有未來。

分手的時候，她想起米娜，在心裡暗暗地欽佩過她。十七歲的時候就可以如二十二的女生一樣，毫不留情地斬斷一段關係，哪怕對方是自己第一次交付身心的人。王茜知道自己做不到，所以，她在失落的時候也慶幸過，幸虧那個雪夜的女主角不是自己。

她與前男友和平分手，天各一方，但在接下來的幾年裡，每逢男孩來王茜所在的城市出差，卻總還是要想方設法地聯繫她，然後約在酒店裡見面。某個兩人一起在房間裡吃外賣早餐的清晨，男孩輕描淡寫地說，自己怕是快訂婚了，對方是家裡給介紹的，門當戶對的世交的女兒。（一五）

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