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閃閃紅星（全文完）

凌珊

高中要畢業了，高考複習緊張得忘了日子。那天在家複習功課，就聽到廚房裡傳來我爸的聲音。他剛下班回來，自行車「卡登」一下靠在院子裡的柵欄旁，就直奔廚房。「欸，我跟你講個事。」他跟正在做飯的媽說，「今天小紅來單位了，跟我借錢，說王爺生病了需要錢。」我爸嘆氣，「我們哪有錢呀。她派孩子上單位來，肯定是沒辦法了。但我也沒有啊，只好讓小紅走了。」

我停下手裡的作業，愣住，心裡突然像堵了一塊東西。臥室、廚房、門，整個房子突然像一座透明的旋轉積木。

王爺去世的消息是大一暑假回來時聽說的。王奶不久也跟著去了，小紅又成了孤兒。

我爸有時上山遛彎，還會碰上老鄰居李美珍。那天又在公園門口石階的地方碰到，話題不知怎麼，轉到從前的老鄰居。

「裴少華嗎？她那時倒是總跟我借錢，」李美珍說，「每次都是八、九十塊吧。她太難了，也沒指望過她還。老王走後，就給點撫卹金，其他什麼也沒有。她再一生病，可不就什麼事也做不了。」

「她派小紅來借過好幾次錢，」我爸說，「可是實在沒錢，要不怎麼也會借給她。」

「其實他做的那個燈，就是如今的交通紅綠燈。」我爸又說，「他是最先有這個主意的人，但是你不開發，別人就開發。」

李美珍說：「老王太老實。搬家也是沒辦法。攤上個難纏的鄰居，一天到晚找麻煩，丙桂榮大流氓，鐵路局誰不知道！」

我想起走廊過道上的廁所和水房。水龍頭流水的聲音，人們洗菜做飯的聲音。還有那玻璃一樣透明的房屋，像積木一樣旋轉。（全文完）

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