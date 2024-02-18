她順利來到芝加哥 ，安置好了後，立刻聯絡上陳柏榮。陳柏榮第二天早上就來看她了。

「你的頭髮更長了呢。」陳柏榮的眼睛像水一般，緩緩流過覆蓋在她面頰的烏黑頭髮，像是他用溫暖的手指頭，輕柔地撥弄著她的頭髮，輕輕地觸摸著她的血肉之軀。她的臉熱起來。

她望著眼前這個她想抓住的男人，竟覺得有幾分陌生。她端詳著陳柏榮，臉變寬了，體型也壯實些了。眉眼之間雖再無青澀的學生氣息，卻充滿了書卷味。

「我以為你會選紐約的學校，和哥哥在一起，畢竟有人照顧。真沒想到，你會選擇芝加哥。」

「帝博大學的評價，你也是知道的。這個學校以低廉的學費、傑出的師資隊伍，以及豐富多彩的校園生活，被評為最物超所值的大學之一呢。」

陳柏榮說：「帝博大學有最漂亮的校園格局美稱，尤其文理學院的林肯公園校區更是出了名的美。離我們學校也很近，地鐵 坐四十分鐘就到了。」

「謝謝你今天來看我。」

陳柏榮說：「本來想請你到校外吃飯，為你洗塵的。可是你初來乍到，很多事情要忙，怕你累了，我們就在校園餐廳吃吧。」

「我還好，聽說校外有幾家相當知名的餐廳，林肯大道就有一家熱狗店，學生打八五折。」她想，她從台灣來，他應該會請她吃飯的。但他若是記得之前的約定，到美國，她必須回請他，那麼無論如何也要找一家比較便宜的店才行。

「喔，不、不、不，我剛來的時候，離開學還有幾天，沒地方吃飯。那個時候語言也不是很通，地方又不熟，只好在學校附近一家熱狗專賣速食店吃飯，足足吃了三天熱狗，現在光提到熱狗兩個字就怕。」（八）