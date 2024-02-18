王茜在他的背後叫了一聲他的名字，可他似乎沒有聽見，快步朝著家屬院門口的地方走了。她的心裡憋著氣，打熱水的時候也心不在焉，右手被熱水燙傷，落了皮、起了泡。王茜疼得哭出了聲，被旁邊的鄰居看到，送她去廠裡的診所包紮。那個暑假剩下的時間，王茜的右手都被紗布包著。

那個時候，她還沒有意識到，那將是自己最後一次見到佟濟軒了。升入高三的幾天前，像是要為自己的這段青春故事畫上某個終點似的，她去找了佟濟軒。她不知道自己見了他，應該先說什麼，是告白的話，還是告別的話。她躊躇著、掙扎著，按了佟家的門鈴，按了好幾次，沒有人來應門。敲門，敲了好久，還是沒有人。

直到有個路過的鄰居過來說：別敲了，這家沒人住了。上個星期就移民 去加拿大 了。

王茜啞然失笑，她覺得屬於自己的故事，似乎還沒開始，就這麼倉促又荒誕地結束了。

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很快，暑假結束，升入了高三。米娜去了理科班，同時也如願以償地獲得了保送重點大學的名額。可這些都與王茜無關，做為凡夫俗子的她，只能把自己埋在試卷和作業裡，盡量不去理會其他的事。

姚樂被人姦殺的消息上了新聞，又上了報紙，已經傳得沸沸揚揚，學校明令禁止學生們議論這件事。可是課間，幾個女孩還是又低聲細語地說起了這件事。她們說，一想到自己可能曾經和那個作姦犯科的殺人犯擦肩而過，心裡就是又害怕，又是惡心。

王茜聽著，手裡緊緊地握著橡皮，眼眶泛紅。（一四）