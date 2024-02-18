他說在裝個小半導體收音機，單位同事的小孩得了敗血症，他想裝個收音機送給他。小孩兒住院可以聽，他說。電烙鐵吱吱地冒著白煙，融化的焊錫掉落在電路板上，凝結成一個銀色的小球。他還做過一種燈，連上電源，會變顏色，一閃一亮，跟彩虹橡皮筋一樣獨特。這個要是裝自行車上，晚上也可以看得見路，他說。

聯播節目正在播放《閃閃的紅星》，暑假跟著同學去逛街，正好碰到放映這個電影。但是下午還有個小組學習，想起老師說的有事要請假，我於是從電影院 跑回來，跟學習小組長請假。一路狂奔，穿過大街小巷，轉過衚衕、越過小橋。等到再跑回電影院，電影已經開始了，同學也已經進去了。想起小組長見到我時，不在意地說：你去看電影就行，看完再來請假。

陶玉花做組長，應該是她家裡比較安靜。她媽媽早逝，小組學習其實也就是她和我。她好像就沒坐下來過，不是在淘米做飯，就是忙家務。我坐在桌子旁寫作業，時不時盯兩眼桌上擺放著的她父母照片。照片旁邊有個老爺鐘，裡面一個白鬍子老頭，拄著拐杖，手裡擎著個大壽桃。衣服和桃子都是那樣的橘子暖色。

她還有個弟弟，好像總在外面玩。有時會碰到她爸爸從外面回來，臉膛發紅，聲音響亮，「好好學習，天天向上。」他齜牙哈哈大笑著說，嗓音跟帶進屋裡的酒氣一樣瀰漫開來。

我站在收音機前東想西想，女人們的聊天說話聲傳了過來。「我去到了那裡，找到大隊書記。上山下鄉我們響應號召，大活人送你這裡，怎麼就不見了？活著見人，死了見屍！武鬥不是也在你們大隊的管轄範圍發生的嗎？」王奶在說話，臉紅紅的，像喝了酒。（五）