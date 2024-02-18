圖／王幼嘉

哈巴的鴿子不怕人，見王向東過來，也不躲，大多渾然不覺。只有一隻灰鴿子，歪著眼睛看看他，紅眼睛平靜自然，沒有慌張。灰鴿子踱著方步，在人行道上走了幾步，然後咕咕幾聲，覓食去了。

王向東有一種被忽視的感覺。在家鄉，鴿子見人就飛，他還從沒有看見不怕人的鴿子。他很生氣，伸出手，去轟那鴿子。沒想到灰鴿子連走也不走了，站在他腳下，好像一隻呆鳥。如果在家鄉，王向東定會捉了牠去。但在這裡，他環顧了一下四周，看見一個老人正盯著他，他便住手，訕訕向前。

走了幾步，他停下來，回頭看那個老人。那是一個華人 ，但如果不仔細看，與老毛子沒什麼兩樣。他穿著一件牛仔褲，花襯衫，花襯衫太短，或者他肚子太大，露出一段肚子。他的頭髮幾乎全白，亂蓬蓬的，被風颳得東倒西歪。他手裡拎著一個啤酒瓶。他一直望著王向東，眼睛裡有一種奇怪的表情。

3

王向東站在他對面，注視良久。

你好，王向東說，你在喝酒嗎？

是呀，小夥子。老人說，他的臉被曬成深褐色，看起來像個漁民。他沒穿鞋，王向東注意到他的腳五趾分開，寬得像鴨蹼。

多美好的黃昏。王向東說。

你是從對岸來的嗎？老人問。

是的。

來做生意的？

對的。

哈哈，那你要小心一點。有人一夜暴富，有人血本無歸。

謝謝。王向東說，順勢坐在老人身邊。

你也是從對岸來的？

是。很多年了。老人喝了一口酒。太多年了。

那你是怎麼來的？王向東說。

這個你就不知道了。老人說，我是在江面上打出溜過來的。

那怎麼可能？

怎麼不可能。老人用手指著遠方，看那邊，在黑龍江拐彎的地方，冬天江面很窄，我就過來了，還帶著我的女朋友。

那你給我講講你的故事。王向東說。

你是誰？老人突然警醒起來，他的眼睛充滿血絲。他死死盯著王向東，眼睛好像一隻狼。

別以為我信你們。老人站起身，搖搖晃晃地走了。他走了兩步，將酒瓶扔出去，酒瓶在沙灘上打了幾個滾，在一段朽木邊停下來。

遼闊開朗的江畔。王向東一邊向前走，一邊想。所謂阿穆爾河，就是黑龍江，一條江兩個名字。就像哈巴，又名伯力，在《璦琿條約》以前，這裡屬於清朝。

江畔人不多，都躺在沙灘上。女人們是三點式，江風吹過，清涼溫和，女人們的長髮慢慢飄起來，好像一個慢鏡頭。有兩個女人坐著，在吸菸。

王向東找到一根圓木坐下裡，望著江心發呆。

熟悉的景色，雖然已經過去三十年了。那時王向東還是一個小孩子，喜歡坐在江邊打水漂。他選圓形薄片的石子，彎下腰，他能打七、八個水漂。那些水漂一個比一個小，它們間距相同，好像一個力學的傑作。

4

娜塔莎的電話很快就來了，王向東在某一天被帶到一片曠野上。大門前是紅軍士兵把門，吉普車行進約十分鐘，他們到達了海軍司令部。一個紅臉矮胖的將軍在等待他們，他穿著蘇聯時期的紅軍軍裝，有一種不怒自威的軍人氣派。王向東對自己的好運很慶幸，首戰告捷，他將買下海軍的艦艇。

一切順利。娜塔莎說著一口流利的俄語，將王向東的意願表達完整。王向東看到他們一邊交易，一邊想著自己的心事。將軍要求他付全款，說這是國家決定。王向東同意了，先付訂金，五萬塊，正是王向東可以支付的。王向東心中有一個完美的蘇維埃，有保爾‧柯察金，還有青年近衛軍。

但到了交貨日，他來到那裡，那裡只是一片空曠，什麼也沒有。沒有海軍司令部、沒有軍車，連一個老鼠都沒有。王向東在他夢想的城市做了一個夢。

王向東就這樣鎩羽而歸。他回來後痛哭流涕做了檢討，單位沒有追究責任，讓他繼續去俄羅斯 做貿易，這讓他心情複雜。但他還是給我們帶來了禮物，他送給我媽一套餐具，送我一條印花圍巾，很大，可以做披肩。我媽拿著那把叉子愛不釋手，看了我的圍巾，讓我戴上看看。我不戴，我把它摺起來。

我洗碗時王向東走過來，說：我有事跟你說，我們出去走走好嗎？我同意了。我們從大門洞走到文昌街上，遇見廖小三回家，見到我們說：壓馬路去？我抬起手想抽他，他笑著跑了。廖小三是我弟弟。我們走過省圖書館 時，王向東說他給我帶回一個重要的信息。

他說：你知道嗎？你父親還活著。他說，語氣平靜，我聽出細小的顫音。

我打了一個激靈，我說：你胡說。王向東說：絕不胡說，我親眼見到你的父親。他在黑龍江邊喝酒。我認得他，雖然頭髮白了，他依然有一頭鬈毛。

我冷冷笑一下。我說：他已經死了，廖小二看到過他的屍體，驗明正身才能結案。

王向東說：廖小二沒跟你說，事實上沒人能結案，他的案子還掛在那裡。

我說：怎麼回事？王向東說：因為當年江面上拉過來的那個人臉是被毀容的，沒有人能確定那就是你的父親。

我的血液凝固起來，我突然想起在很多年前的一個深夜，母親被一輛吉普車接走的情景。（二）