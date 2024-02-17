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旋轉的愛情（七）

楊秋生

父親的話還真點醒了她，走在通往幽冥世界的暗黑隧道裡，她忽然看見遠方有一支燭光。她不知道那燭光是什麼樣的世界，但，至少有光。

她混亂的思緒一點一點清醒過來，有了前行的動力。

大哥在紐約，那兒是自由迷人的城市。曼哈頓、布魯克林、時代廣場、中央公園、百老匯，世界級的博物館，歷史、建築和美食，都是她想探索與享受的繽紛世界。但是，如果到紐約，母親勢必會扣掉她的宿舍或租房花費。

大哥才結婚，未曾見面的嫂子會讓窄小的公寓，再塞進一個人嗎？她相信母親給她的預算，怎麼節約都沒有辦法在這生活成本如此高昂的城市存活。她的生活平淡苦悶，從來沒有盼頭，到紐約，不過是繼續原來不死不活的生活。她想起陳柏榮，曾在她平靜如死水的心湖上激起漣漪的那個男人。

她是不是愛上了陳柏榮，她到現在也弄不清楚。戀愛的感覺是什麼，她似乎也說不清。但是，因為陳柏榮，她有了美好的記憶，對未來有了憧憬。她不知道為什麼打從一開始就認定他，是愛嗎？還是認定嫁給他，就是日後安定寬裕生活的保障？

她沒有答案，但打從心底不想放手。

她的成績沒那麼出色，申請學校時，乾脆找西北大學方圓百里的幾個學校。她最中意的是帝博大學，這個在台灣鮮為人知的大學，其實是全美最大的天主教大學，也是全美前十大私立大學，光學生就有兩萬多人。最重要的是，他們對托福及大學成績的要求都不高，加上超過一半學生畢業前都參與了至少一份實習工作。這樣的優勢更是吸引她，央求請母親去和熟識的神父說項，爭取推薦。（七）

預算 百老匯 博物館

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