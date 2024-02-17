王茜帶著木然的微笑點點頭，心裡有點失望。小董竟然一句也沒問，為什麼自己會缺席團隊的聚會那麼久。

她還沒想好要說什麼，小董卻叫住她：走，咱倆現在給老大打個傳呼、留個言，省得他還得想辦法聯繫你。

王茜跟著小董找到了一個公用電話，小董撥了傳呼台的號碼，讓接線員給佟濟軒的漢顯上留言。小董捂住話筒，回過身來問王茜：對了，你剛剛說，米娜家是八號樓三單元二樓對嗎？

王茜點點頭，對的。

7

王棟和王茜晃晃悠悠的，走到了八號樓的門口。王茜抬頭朝那個窗口望去，灰濛濛、髒兮兮的，看起來和這整棟樓的每家每戶，都沒有太大的區別。

這裡以前還有個小花壇，現在也沒有了。王棟比劃著說，他注意到王茜有些心不在焉的神色，問：你還記得嗎，這裡的花壇？

王茜點點頭，她自然記得。那個時候，院裡面不知道是誰，發現了廠裡鍋爐房的水龍頭關不嚴，每天都會往外流開水，所以愛貪小便宜的人們都會提著熱水瓶，去灌免費的開水。在王家，這樣的工作自然是王茜來做。每次她提著兩個裝滿熱水的暖水瓶，手指被勒痛的時候，都會把水壺放在花壇的邊上歇一下。

她仍然記得那一天，就是在這個花壇邊，自己最後一次看見佟濟軒的情景。她提著熱水瓶在去打水的路上，餘光裡，卻看見佟濟軒從八號樓的一個單元門裡走了出來。他走得很快，臉上帶著某種奇異的興奮神采。更奇怪的是，他的身上竟然穿著一身她們子弟高中的校服。（一三）