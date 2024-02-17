圖／王幼嘉

1

王向東來找我時，我正在院子裡曬衣服。那是多年以前的一個五月天，陽光很好，在北方剛綻放的柳樹上徘徊，光和陰影同時抖動，好像兩條糾纏在一起的電線。我轉身時看見他。他穿一件洗得發白的藍上衣，風紀釦扣得緊緊的，斜背著包，手裡拎一網兜沙果。我將手裡的洗衣盆放下，他就把沙果放在盆裡。我們進了屋，將沙果洗了，坐下吃。

他說剛去單位報到了，領導讓他去俄羅斯 做生意。我說俄羅斯有什麼生意好做？他說：你不知道，解體之後的俄羅斯是一個充滿機會的地方。什麼都能買到，從航母到汽車、從套娃到黑麵包。單位還給了他一筆錢，兩萬塊，做為啟動經費。他這樣說著，眼睛亮亮的，臉有些紅，很興奮的樣子。

我說：萬一賠了呢？他撓撓頭，說我也不知道。然後眼珠轉一轉，說萬一賺了，我就發財了。我說你不會做生意。

我站起身去燒水。他不再說話，只管吃沙果。我們住在老式蘇聯房裡，進門就是廚房，一排白瓷磚鑲的灶台。前幾個月，母親單位開始發放煤氣罐，不再用蜂窩煤了。我用一個上午將偏廈子整理出來，突然發現那裡很空曠。灶台很高，我猜以前的房主是個高個子的瑪達姆。我做事情時要架著胳膊，我母親比我還費力，她個子小。但母親善於解決問題，她釘了一個墊板放在腳下。

窄條窗子是鑲在厚牆裡的，有遮光作用。我剛搬來時，對這個蘇聯房很好奇。我常常會想像，以前的老房東 是什麼樣的人，他們怎樣生活。有時我坐在椅子上，看著爐台，好像看到一個胖胖的婦人圍著頭巾、穿著布拉吉，做紅菜湯、切黑麵包。我只在書中看過這樣的情景，但好像就發生在我身邊。那時房裡很陰暗，只有一線光，在空氣中飄浮。我回頭看，見王向東眼睛望向窗外，桌子上已經堆了一堆沙果核。

那天王向東在我家吃晚飯，媽媽很歡迎他。媽媽對他比對我好，媽一直希望我能嫁給他。我不這樣想。他們說話時，我只管吃飯。吃完飯我們聊了一會天，他走時我沒送他。媽看了我一眼，我只裝著沒看見。

2

王向東其實並不知道從哪裡開始，但他膽子大。他說能遇見什麼，到了才知道。他來到哈巴，先去拜見烈士廣場。他坐在那裡看風景時，看見一條狗，狗的身子一面是黃毛、一面沾滿了綠油漆，連耳朵上都是。他忍不住哈哈大笑。

他的笑聲引來人們回頭，其中一個人跟他說中文。那是一個年輕姑娘，自我介紹叫娜塔莎。娜塔莎長著一張銀盆般的圓臉，明眸皓齒，剪著短短的運動頭，染成亞麻色。娜塔莎問他來旅遊的嗎？他說不是，想做生意，但是不知道從哪裡下手。娜塔莎說：我能幫你。

王向東有點意外，沒想到好運氣來得這樣快。娜塔莎說她有人脈。然後自我介紹說她原本在哈爾濱學俄語，後來交換到俄羅斯。在這裡，她沒有完成學業，卻認識了一個紅軍的後代，並成為他的妻子。

王向東說：真的嗎？那說不定我們還是校友。我也在哈爾濱學的俄語。

娜塔莎說：那你就是師兄了。

第二次見面，娜塔莎颯爽英姿，穿一身牛仔服，頭上戴著船形帽，從一輛草綠色軍用吉普車上跳下來的姿勢，給王向東留下深刻印象。倒是那個蘇聯紅軍的後代，細瘦蒼白，一頭棕色頭髮蓋住了半張臉，一副睡不醒的樣子。伸出的手柔軟如棉，握手一點力氣都沒有，好像一個寄生蟲。王向東對娜塔莎油然產生了同情。他不明白如此陽光開朗的女孩，為什麼和寄生蟲在一起。

娜塔莎詳細介紹了哈巴的情況，她說在這個時期，可能出現任何奇蹟，而她的資源來自她丈夫，她稱他是保爾。這讓王向東再次回頭，仔細端詳了寄生蟲，以確認他不是鋼鐵戰士保爾‧柯察金。王向東認為他不配叫這個名字，因為在他心目中，保爾只有一個。

娜塔莎好像看穿了他的心思，她月牙一樣的嘴笑成了一個月亮。她說保爾的父親曾是紅軍團長，在軍界有資源。

那你能給我些什麼？王向東問。

這個我們要權衡一下。娜塔莎說。她的臉龐是淺金色的，額角的頭髮也是，這讓她有異域的美。如果她不是說一口流利的帶著口音的東北話，王向東很懷疑她是不是華人 ，她給王向東一種疏離感。

那你什麼時候告訴我？王向東說。

娜塔莎看了寄生蟲一眼，然後說：我們回去就聯繫，聯繫好後給你電話。

分手後，王向東回到賓館。賓館裡十分安靜，大門敞開著，人影都沒有一個。中午他獨自在餐廳用餐，餐廳有幾個中國人，男男女女，大聲喧嘩著。王向東側耳傾聽，他們是來旅遊的。餐單沒有什麼選擇，只有紅菜湯和黑麵包。紅菜湯熬得過了頭，黑麵包粗劣乾硬，實在難以下嚥。王向東三口兩口喝完了紅菜湯，硬著頭皮將麵包吃下去，中間乾噎了好幾次。他有些後悔自己喝湯太快，沒有將這一餐計畫好。

吃完飯，時間尚早，王向東信步走出賓館，來到阿穆爾河邊。一個軍人從他身邊跑過，長著稚氣未脫的臉，看樣子還是個孩子，一雙及膝的長靴子，沉重得好像拖不動。街道上很少有人，倒是鴿子很多。（一）